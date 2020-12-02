Автогигант выплатит сотрудникам по тысяче евро 

За работу в дистанционном режиме немецкий автоконцерн Daimler собирается выплатить своим сотрудникам по одной тысяче евро. Выплата станет компенсацией за пандемию COVID-19. Об этом сообщает «Прайм».

В связи с тем, что удаленный формат работы доставляет определенные неудобства, компания берет на себя ответственность, помогая сотрудникам.

Как стало известно, такую компенсацию получат около 160 тысяч работников данной компании, но именно те, кто проживает на территории Германии.

«Из-за коронавируса 2020 год был особенно сложным. В это необычное время компания всегда могла рассчитывать на гибкость и готовность наших сотрудников», — подчеркивают в Daimler.

Ранее о намерении выплатить дополнительные денежные средства сотрудникам заявила компания Amazon. Всего за декабрь ретейлер планирует выделить 500 миллионов долларов. По 300 долларов получат те, кто работает полный день, работающим сокращенно выплатят по 150 долларов.