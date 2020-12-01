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Лишь 13% компаний планируют выдать премии сотрудникам 

Лера Букина 33 минуты назад
Россиян оставят без премий к Новому году
Фото: ТАСС
Выдать премии всем сотрудникам по завершении 2020 года собираются лишь 13% работодателей в России. 25% опрошенных хотят поощрить лишь часть работников. Об этом стало известно благодаря опросу сервиса Работа.ру. Об этом сообщает «РИА Новости».
Было выявлено, что в 2019 году лишь 51% работодателей собирались обойтись без премий по окончанию года. В текущем году их 62%. Кроме того, 19% организаций готовили премировать работников, 30% участников хотели поощрить избранных.
Ноябрьский опрос был проведен как в 2019 году, так и в 2020-м. В нем приняли участие 1,5 тысячи сотрудников организаций России.
Исследование проводилось в ноябре 2019 и 2020 годах среди российских компаний.
Ранее «Рамблер» сообщал, что лучшим работодателем России по версии журнала Forbes стал «Яндекс».
Видео дня. Россияне чаще совершают денежные переводы по номеру телефона
Личный счет , Компании , Яндекс , Forbes
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