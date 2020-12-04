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Российский бизнес пожаловался на «ковидный» год 

Лера Букина 1 час назад
Российский бизнес пожаловался на «ковидный» год
Фото: РИА Новости
По результатам исследования сайта «Работа.ру, 2020 год для большинства предприятий (67%) в России стал годом падения. Более того, 28% участников опроса назвали „ковидный“ год самым худшим годом за все время существования компании, пишет РБК.
Однако 21% российских организаций, напротив, сочли 2020 год эффективным в сравнении с предыдущими годами. 12% компаний признались, что для них 2020 год не отличился от предыдущих. Для 4% предприятий 2020-й оказался лучшим годом в их истории.
Четверть организаций ожидает падения выручки по итогам года.
Ранее „Рамблер“ сообщал, что российские авиакомпании могут получить рекордные убытки.
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