Российский бизнес пожаловался на «ковидный» год 

По результатам исследования сайта «Работа.ру, 2020 год для большинства предприятий (67%) в России стал годом падения. Более того, 28% участников опроса назвали „ковидный“ год самым худшим годом за все время существования компании, пишет РБК.

Однако 21% российских организаций, напротив, сочли 2020 год эффективным в сравнении с предыдущими годами. 12% компаний признались, что для них 2020 год не отличился от предыдущих. Для 4% предприятий 2020-й оказался лучшим годом в их истории.

Четверть организаций ожидает падения выручки по итогам года.