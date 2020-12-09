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Банки решили атаковать клиентов рекламой новым способом 

Лера Букина 44 минуты назад
Банки начнут «атаковать» россиян по-новому
Фото: РИА Новости
Некоторые банки России внедрили новые CRM-технологии с использованием банкоматов, что позволяет им делать рассылку для граждан с рекламой своих продуктов, пишут «Известия». Система оповещает работников отделения банка о нахождении клиента у банкомата, который располагается рядом с офисом. Операционист получает от системы данные гражданина, а также параметры предодобренного предложения. Также в сообщении указывается, что клиент может проконсультироваться в банке по имеющимся у него вопросам.
Существует и другой метод рекламы: банк предлагает людям свой продукт в контексте совершенных ими операций или покупок. Программу специалисты считают достаточно эффективной.
Такую систему уже стали использовать «Почта Банк» и МКБ, сообщают сотрудники данных кредитных организаций. Отмечается, что подобное внедрение произошло уже в 4,5 тыс. точках обслуживания. «Почта Банк» рассчитывает на то, что такая технология повысит эффективность коммуникаций с клиентом, что повлечет за собой рост активных продаж.
Подобную систему с I квартала 2021 года хотят запустить и в банке ДОМ.РФ. В ВТБ и Райффайзенбанке поступают иначе: они запустили сервисы, чтобы делать предложения клиентам в контексте истории их взаимодействия с банком и совершенных ими операций или покупок.
У данной инициативы, по мнению аналитика департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгения Гладилина, существует и обратная сторона медали, ведь не всем клиентам может понравиться активное навязывание услуг. Негатив также может усилиться из-за ощущения слежки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что банкам РФ предсказали серьезные проблемы.
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Комментарии
Компании , Личный счет , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , газета "Известия"
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