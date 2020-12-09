Банки начнут «атаковать» россиян по-новому

Некоторые банки России внедрили новые CRM-технологии с использованием банкоматов, что позволяет им делать рассылку для граждан с рекламой своих продуктов, пишут «Известия». Система оповещает работников отделения банка о нахождении клиента у банкомата, который располагается рядом с офисом. Операционист получает от системы данные гражданина, а также параметры предодобренного предложения. Также в сообщении указывается, что клиент может проконсультироваться в банке по имеющимся у него вопросам.

Существует и другой метод рекламы: банк предлагает людям свой продукт в контексте совершенных ими операций или покупок. Программу специалисты считают достаточно эффективной.

Такую систему уже стали использовать «Почта Банк» и МКБ, сообщают сотрудники данных кредитных организаций. Отмечается, что подобное внедрение произошло уже в 4,5 тыс. точках обслуживания. «Почта Банк» рассчитывает на то, что такая технология повысит эффективность коммуникаций с клиентом, что повлечет за собой рост активных продаж.

Подобную систему с I квартала 2021 года хотят запустить и в банке ДОМ.РФ. В ВТБ Райффайзенбанке поступают иначе: они запустили сервисы, чтобы делать предложения клиентам в контексте истории их взаимодействия с банком и совершенных ими операций или покупок.

У данной инициативы, по мнению аналитика департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгения Гладилина, существует и обратная сторона медали, ведь не всем клиентам может понравиться активное навязывание услуг. Негатив также может усилиться из-за ощущения слежки.