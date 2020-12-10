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ЦБ ограничил операции Qiwi Bank 

Лера Букина 3 часа назад
ЦБ ограничил операции Qiwi Bank
Фото: ТАСС
С 7 декабря 2020 года Банк России ввел ограничения на некоторые операции Qiwi Bank, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Ограничительные меры затронули платежи в пользу иностранных торговых компаний, а также переводы денежных средств на предоплаченные карты корпоративных клиентов.
Как заявили в Qiwi, срок ограничений составит до шести месяцев. ЦБ РФ проводил проверку в период с июля по декабрь 2020 года. Данный мониторинг касался периода деятельности банка с июля 2018 года по сентябрь 2020 года. Проверка была плановой. В ходе нее были выявлены нарушения, которые имеют прямое отношение к отчетности и ведению документации. На компанию был наложен штраф в размере 11 млн рублей.
В Qiwi не исключают введения новых ограничений.

«Наши прошлые и будущие операции также могут стать предметом более пристального внимания ЦБ в результате этих событий», –заявили в компании.

Ранее «Рамблер» сообщал, что российские банки в 2021 году могут столкнуться со снижением чистой прибыли.
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Комментарии
Компании , Qiwi , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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