Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.70
89.75
89.55
Прогноз
21.12 – 28.12
$
73.67
87.51
Индексы и котировки Brent
50.68
–0.08 Золото
1861.52
–0.02 РТС
1390.46
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.12
1.2162
+0.0090
01.12
1.2072
13.12
04.12
20.11

IT-компании покидают Кремниевую долину 

Лера Букина 29 минут назад
IT-компании покидают Кремниевую долину
Фото: Reuters
Крупнейшие IT-компании в США активно собирают вещи и уезжают из Кремниевой долины, пишут «Известия». О переезде уже заявили Oracle и Hewlett Packard.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Илон Маск подтвердил информацию об отъезде из Калифорнии. По его словам, Кремниевая долина стала неактуальным местом для развития, кроме того, миллиардер хочет быть поближе к своим техасским проектам.
Попытки Маска восстановить производство на заводе Tesla во Фримонте в период карантинных ограничений едва не привели к аресту. Известно и то, что он был вынужден продать четыре своих калифорнийских резиденции.
Решения инвесторов о переезде из Кремниевой долины обусловлено огромной долговой нагрузкой. В Калифорнии самый высокий в США подоходный налог — штат собирает 13,3%, в дальнейшем ставка может вырасти до 16,5%. Отмечается, что в Техасе нет подоходного налога. Кроме того, в Калифорнии высокая стоимость недвижимости. Цена среднего дома составляет примерно $579 тысяч, а ближе к Кремниевой долине стоимость доходит до $700 тысяч.
Подчеркивается, что в 2018–2019 годах Калифорнию покинуло 765 предприятий, а в период с 2009-го по 2016-й — более 13 тысяч.
Эпидемия COVID-19 лишь усложнила ситуацию. Удаленный режим работы заставил работодателей задуматься, нужны ли им в принципе дорогостоящие штаб-квартиры в Калифорнии. Также ожидается, что при продолжении введения ограничений присутствие IT-бизнесов в технопарках и деловых кварталах Пало-Альто, Сан-Хосе и других городах вокруг залива Сан-Франциско будет уменьшаться.
Видео дня. Цены на подорожавшие продукты в России заморозят
Комментарии
Компании , Илон Маск , Oracle , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение