IT-компании покидают Кремниевую долину 

Крупнейшие IT-компании в США активно собирают вещи и уезжают из Кремниевой долины, пишут «Известия». О переезде уже заявили Oracle и Hewlett Packard.

Ранее «Рамблер» сообщал , что Илон Маск подтвердил информацию об отъезде из Калифорнии. По его словам, Кремниевая долина стала неактуальным местом для развития, кроме того, миллиардер хочет быть поближе к своим техасским проектам.

Попытки Маска восстановить производство на заводе Tesla во Фримонте в период карантинных ограничений едва не привели к аресту. Известно и то, что он был вынужден продать четыре своих калифорнийских резиденции.

Решения инвесторов о переезде из Кремниевой долины обусловлено огромной долговой нагрузкой. В Калифорнии самый высокий в США подоходный налог — штат собирает 13,3%, в дальнейшем ставка может вырасти до 16,5%. Отмечается, что в Техасе нет подоходного налога. Кроме того, в Калифорнии высокая стоимость недвижимости. Цена среднего дома составляет примерно $579 тысяч, а ближе к Кремниевой долине стоимость доходит до $700 тысяч.

Подчеркивается, что в 2018–2019 годах Калифорнию покинуло 765 предприятий, а в период с 2009-го по 2016-й — более 13 тысяч.

Эпидемия COVID-19 лишь усложнила ситуацию. Удаленный режим работы заставил работодателей задуматься, нужны ли им в принципе дорогостоящие штаб-квартиры в Калифорнии. Также ожидается, что при продолжении введения ограничений присутствие IT-бизнесов в технопарках и деловых кварталах Пало-Альто, Сан-Хосе и других городах вокруг залива Сан-Франциско будет уменьшаться.