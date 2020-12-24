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В списке богатейших россиян сменился лидер 

Лера Букина 1 час назад
Согласно данным Forbes Real Time, совладелец НЛМК Владимир Лисин смог обойти президента «Норникеля» Владимира Потанина, заняв первое место в списке богатейших россиян с $26,1 млрд, пишет Forbes. Состояние Лисина выросло на $187 млн со вчерашнего дня.
Занять первую строчку помогли растущие акции Новолипецкого металлургического завода. Буквально на днях, а именно 21 декабря, акции торговались на уровне 210 рублей за бумагу. Уже 24 декабря цена доходила до 218,7 рубля за бумагу.
В сравнении со вчерашним днем состояние Владимира Потанина уменьшилось на $351 млн, составив $26 млрд Замыкает тройку самых богатых жителей страны совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон, чье состояние достигло $22,8 млрд
Российские миллиардеры разбогатели на $486 млн
Что касается роста акций НЛМК, то он связан с повышением цен на стальной прокат, заявил руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

«Цены на горячекатаный плоский прокат уже приближаются к $700 за тонну, в конце года цены внутреннего рынка подскочили до 60 000 рублей за тонну арматуры, что и провоцирует рост цен на сталь», — цитирует Forbes Худалова.

Ранее «Рамблер» сообщал, что самые богатые россияне с начала 2020 года увеличили свое состояние на 486 миллионов долларов. Этому способствовало ноябрьское расширение на мировых фондовых рынках.
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Компании , Видео , Максим Худалов , Леонид Михельсон , Владимир Лисин , Владимир Потанин , Новатэк , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель , Forbes
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