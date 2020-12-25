Эксперт объяснил, почему миллиардеры богатеют во время кризиса

Российский экономист Михаил Хазин объяснил, почему состояние российских миллиардеров продолжает увеличиваться даже в условиях пандемии COVID-19 и мирового экономического кризиса, пишет Deita.ru со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Он отмечает, что в такой ситуации все вполне объяснимо. Дело в том, что многие российские миллиардеры богатеют за счет увеличения капитализации своих предприятий, говорит он.

Большинство их компаний котируются на бирже США. А там еще с весны 2020 года реализуется государственная программа, направленная на поддержку экономики. В ее рамках Федеральная резервная система занимается эмиссией американской валюты очень больших масштабов, отмечает Хазин.

Так, по его словам, правительство США берет в долг значительные объемы денежных средств и выбрасывает их в экономику. Деньги, полученные от властей, американцы приносят на биржу, где как раз и торгуются акции компаний миллиардеров из РФ. Так, капитализация увеличивается, а значит, увеличивается и уровень их богатства, говорит Хазин.

Также он считает, что в ближайшем будущем в отношении российского бизнеса будет введен запрет на размещение своих ценных бумаг на фондовом рынке США. Хазин опасается того, что подобные действия повлекут за собой новые санкции со стороны США против РФ.