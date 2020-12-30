Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0044
13.12
1.2136
21.12
13.12

Силуанов назвал основную задачу в 2021 году 

Лера Букина 3 часа назад
Восстановление активности МСБ станет основной задачей в 2021 году
Фото: РИА Новости
Министр финансов России Антон Силуанов в эфире «России 24» заявил, что восстановление предпринимательской деятельности станет основной задачей в 2021 году, пишут «Известия».

«Ведь рост, о котором мы все говорим, — это не бюджетные деньги, хотя они тоже имеют значение», — отметил он.

Он подчеркнул, что в основе экономического роста находятся денежные средства частных инвесторов. Кроме того, Силуанов надеется на то, что стране не придется прибегать к дополнительным мерам по восстановлению экономики в следующем году.
Министр считает, что ситуация, вызванная пандемией коронавируса, нормализуется к середине 2021 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, по словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, малый бизнес больше всего пострадал от пандемии коронавируса. Такое заявление он сделал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Видео дня. Январские выплаты пенсионеры получат в конце декабря
Компании , Антон Силуанов , Владимир Путин , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение