Восстановление активности МСБ станет основной задачей в 2021 году

Министр финансов России Антон Силуанов в эфире «России 24» заявил, что восстановление предпринимательской деятельности станет основной задачей в 2021 году, пишут «Известия».

«Ведь рост, о котором мы все говорим, — это не бюджетные деньги, хотя они тоже имеют значение», — отметил он.

Он подчеркнул, что в основе экономического роста находятся денежные средства частных инвесторов. Кроме того, Силуанов надеется на то, что стране не придется прибегать к дополнительным мерам по восстановлению экономики в следующем году.

Министр считает, что ситуация, вызванная пандемией коронавируса, нормализуется к середине 2021 года.