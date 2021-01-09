Владелец московского кафе с шаурмой от Сталина рассказал об угрозах полиции 

Владелец московской шаурмы Stalin Doner рассказал, как ему угрожали полицейские. Несмотря на возникшие сложности, ресторатор не собирается закрывать свое заведение, где повара работают в форме НКВД.

Об этом сообщает издание «Подъём»

Бизнесмен Станислав Вольтман отметил, что кафе продолжает работу.

«Всё в порядке, мы работаем, мы не закрыты. Полицейские вчера пришли, безосновательно требовали разные документы, свет извне отрубили, заставляли меня демонтировать вывеску, угрожая, что её всё равно снимут. Я отказался. И они не сняли…» — рассказал Вольтман.

По его словам, в полиции понимают, что не имеют оснований для закрытия или ограничения работы точки общепита.

Выбор названия для кафе Вольтман объяснил интересом к фигуре Сталина.

Он подчеркнул, что не намеревался обидеть или унизить кого-то.

«Меня интересует эта фигура, но я не поклонник Сталина в смысле обожателя», — добавил предприниматель.