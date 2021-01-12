Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
18.01 – 25.01
$
72.15
88.37
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
–0.0066
18.12
1.2246
21.12

Владелец кафе с шаурмой «от Сталина» раскрыл причины конфликта с полицией 

ТК «Звезда» 1 час назад
Владелец московского кафе с шаурмой «от Сталина» рассказал телеканалу «Звезда» о конфликте с полицией и о том, почему его заведение прекратило работу.

«Никаких оснований достаточных они (полицейские — прим.ред.) не предоставили, забрали паспорт, отвезли в отделение, выключили везде свет в заведении, холодильники с продуктами. Я просил включить хотя бы холодильники. Они сказали, что это не нужно, что точка закроется, продукты не понадобятся. Потом в отделении забрали телефон, не давали позвонить родителям», — сообщил Станислав Вольтман.

Также он рассказал, что полицейские заставляли его демонтировать вывеску.
В московском кафе сотрудники в форме НКВД продают шаурму от Сталина

«Я отказался. Все потоптались на месте и ушли ни с чем. Они априори понимали, что у них нет права демонтировать мою вывеску. Я отказался. Они этого не сделали, и вывеска до сих пор горит», — отметил владелец.

По словам Станислава, он делал все в рамках закона.

«Седьмого числа мы отработали успешно. Накормили более 200 человек», — подчеркнул мужчина.

Он отметил, что, по его информации, полиция оказывала давление на арендодателя. Также Станислав объяснил, почему выбрал именно такое название и дизайн кафе.

«Я долгие годы со школы увлекался историей. Много лет посвятил изучению сталинского периода. Он меня интересовал всегда. Я не являюсь его фанатом, он не мой кумир, я просто хотел запечатлеть его в жизни, так как много лет потратил на его изучение», — уточнил владелец.

Он подчеркнул, что Сталин — действительно неоднозначная фигура, но не понимает тех, кто его «демонизирует».

«Он обычный человек. Дизайн максимально нейтрален. Нет двусмысленных высказываний и лозунгов, которые могут оскорбить. Нет насмешек. Все нейтрально и законно», — добавил владелец.

На данный момент Станислав ищет сотрудников, готовых работать в таких условиях и в форме НКВД, которая, как он отметил, ничего не нарушает.
ТК «Звезда»: последние новости
Мишустин объявил о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых Мишустин объявил о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых Состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов Состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов Российские госкомпании будут публиковать данные о достижении KPI Российские госкомпании будут публиковать данные о достижении KPI
Комментарии 89
Компании , Видео , Станислав Вольтман , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение