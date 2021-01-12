«Никаких оснований достаточных они (полицейские — прим.ред.) не предоставили, забрали паспорт, отвезли в отделение, выключили везде свет в заведении, холодильники с продуктами. Я просил включить хотя бы холодильники. Они сказали, что это не нужно, что точка закроется, продукты не понадобятся. Потом в отделении забрали телефон, не давали позвонить родителям», — сообщил Станислав Вольтман.
«Я отказался. Все потоптались на месте и ушли ни с чем. Они априори понимали, что у них нет права демонтировать мою вывеску. Я отказался. Они этого не сделали, и вывеска до сих пор горит», — отметил владелец.
«Седьмого числа мы отработали успешно. Накормили более 200 человек», — подчеркнул мужчина.
«Я долгие годы со школы увлекался историей. Много лет посвятил изучению сталинского периода. Он меня интересовал всегда. Я не являюсь его фанатом, он не мой кумир, я просто хотел запечатлеть его в жизни, так как много лет потратил на его изучение», — уточнил владелец.
«Он обычный человек. Дизайн максимально нейтрален. Нет двусмысленных высказываний и лозунгов, которые могут оскорбить. Нет насмешек. Все нейтрально и законно», — добавил владелец.