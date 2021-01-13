Новые правила контроля за оборотом наличных денежных средств касаются исключительно юридических лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

10 января, как сообщал «Рамблер», вступили в силу поправки об изменении порядка контроля за операциями с наличными деньгами. Они предусматривают обязательный контроль за снятием наличных, которые были начислены на баланс мобильного телефона на сумму от 100 тысяч рублей, а также за расчетами наличными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.

«Никаких революционных изменений указанные поправки не привносят», — сообщили сегодня в пресс-службе Центробанка.

Там рассказали, что поправки распределили операции, подлежащие обязательному контролю, между финансовыми институтами с учетом характера и специфики их деятельности. В ЦБ назвали целью изменений снижение нагрузки на финансовые институты при информировании Росфинмониторинга о соответствующих операциях.

Также поправки избавят клиентов финансовых организаций от избыточной нагрузки по запросу у них дополнительных документов и информации по операциям, которые были выявлены финансовыми организациями, но совершались в других финансовых организациях.