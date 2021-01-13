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Страховщик «Севпотока-2» оказался под угрозой санкций США 

Лера Букина 3 часа назад
Страховщик «Севпотока-2» оказался под угрозой санкций США
Фото: Reuters
В ближайшие дни Госдепартаментом США будет опубликован список компаний, которые, по его мнению, задействованы в «Северном потоке-2», пишет РБК со ссылкой на Reuters.
По словам одного из собеседников агентства, в список могут быть включены страховые компании, сертификаторы оборудования и структуры, занимающиеся строительством. Среди этих компаний может быть указана крупнейшая швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.
В конце ноября источники Bloomberg сообщили, что данная компания может быть основным страховщиком «Северного потока-2». Тогда в компании заявили, что она не комментирует работу с конкретными клиентами и подчинится любым регламентам, которые относятся к ее деятельности.
Данное заявление было сделано после того, как США заявили о расширении санкций против газопровода.
Как сообщал Bloomberg, санкции ударят по Zurich Insurance Group, и из-за размера проекта оператору газопровода Nord Stream 2 AG может потребоваться перестраховщик, способный покрыть расходы. Ограничения могут вынудить «дочку» «Газпрома» обратиться к российским страховым компаниям.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в МИД РФ выразили уверенность в том, что «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям и давлению США.
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Комментарии 4
Компании , Газпром , МИД , Госдеп США , Bloomberg , РБК , Reuters
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