Страховщик «Севпотока-2» оказался под угрозой санкций США 

В ближайшие дни Госдепартаментом США будет опубликован список компаний, которые, по его мнению, задействованы в «Северном потоке-2», пишет РБК со ссылкой на Reuters.

По словам одного из собеседников агентства, в список могут быть включены страховые компании, сертификаторы оборудования и структуры, занимающиеся строительством. Среди этих компаний может быть указана крупнейшая швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.

В конце ноября источники Bloomberg сообщили, что данная компания может быть основным страховщиком «Северного потока-2». Тогда в компании заявили, что она не комментирует работу с конкретными клиентами и подчинится любым регламентам, которые относятся к ее деятельности.

Данное заявление было сделано после того, как США заявили о расширении санкций против газопровода.

Как сообщал Bloomberg, санкции ударят по Zurich Insurance Group, и из-за размера проекта оператору газопровода Nord Stream 2 AG может потребоваться перестраховщик, способный покрыть расходы. Ограничения могут вынудить «дочку» «Газпрома» обратиться к российским страховым компаниям.