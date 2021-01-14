Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.94
89.75
89.85
Прогноз
18.01 – 25.01
$
75.40
90.71
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0002
22.12
1.2157
24.12
16.12

Банки обяжут отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней 

Лера Букина 1 час назад
Банки обяжут отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней
Фото: РИА Новости
От Банка России поступила инициатива законодательно обязать банки, МФО и другие финансовые компании отвечать на обращения граждан в течение 15 дней. Соответствующий законопроекта подготовят к весне 2021 года, пишут «Известия».
На сегодняшний день порядок и сроки рассмотрения кредитными и другими организациями жалоб со стороны клиентов детально не прописаны в законодательстве.
Как заявили в ЦБ РФ, основной целью данной инициативы является упрощение взаимодействия потребителей с финансовыми институтами и повышение эффективности рассмотрения заявлений.
Согласно новым правилам, банки должны будут реагировать на письмо клиента в течение 15 дней, в исключительных случаях возможно продление до 30. В Банке России предупреждают, что ответ должен быть по существу проблемы, с которой клиент обратился, а не простой отпиской.
Данная мера позволит фиксировать нарушения законодательства и применять уже более жесткие меры, отметили в регуляторе.
В банке «Зенит» придерживаются мнения, что преимуществом данной меры будет улучшение качества обслуживания клиентов, а недостатком — временной период для ответа, поскольку существует риск просрочки с обращениями, касающимися трансакций с участием международных платежных систем.
Как отметил вице-президента Ассоциации банков России Алексей Войлуков, при трансграничных операциях на оспаривание может уходить два месяца. В таком случае в связи с недостатком времени клиент получит неполный ответ, что спровоцирует недовольство с его стороны, а также повторное обращение.
По мнению председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, необходимо все-таки делать упор на удовлетворенность клиента, а не на качество ответа.
Ранее «Рамблер» сообщал, что поправки в закон «О потребительском кредите», внесенные в Госдуму в конце октября парламентом Калмыкии, не были одобрены банками. Они выступают против раскрытия клиентам причин отказов по кредитным заявкам.
Видео дня. Россияне смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС
Комментарии
Компании , Личный счет , Эльман Мехтиев , Алексей Войлуков , Госдума , Банк Зенит , Центральный банк России , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение