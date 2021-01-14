Банки обяжут отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней 

От Банка России поступила инициатива законодательно обязать банки, МФО и другие финансовые компании отвечать на обращения граждан в течение 15 дней. Соответствующий законопроекта подготовят к весне 2021 года, пишут «Известия».

На сегодняшний день порядок и сроки рассмотрения кредитными и другими организациями жалоб со стороны клиентов детально не прописаны в законодательстве.

Как заявили в ЦБ РФ, основной целью данной инициативы является упрощение взаимодействия потребителей с финансовыми институтами и повышение эффективности рассмотрения заявлений.

Согласно новым правилам, банки должны будут реагировать на письмо клиента в течение 15 дней, в исключительных случаях возможно продление до 30. В Банке России предупреждают, что ответ должен быть по существу проблемы, с которой клиент обратился, а не простой отпиской.

Данная мера позволит фиксировать нарушения законодательства и применять уже более жесткие меры, отметили в регуляторе.

банке «Зенит» придерживаются мнения, что преимуществом данной меры будет улучшение качества обслуживания клиентов, а недостатком — временной период для ответа, поскольку существует риск просрочки с обращениями, касающимися трансакций с участием международных платежных систем.

Как отметил вице-президента Ассоциации банков России Алексей Войлуков , при трансграничных операциях на оспаривание может уходить два месяца. В таком случае в связи с недостатком времени клиент получит неполный ответ, что спровоцирует недовольство с его стороны, а также повторное обращение.

По мнению председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева , необходимо все-таки делать упор на удовлетворенность клиента, а не на качество ответа.