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Минфин предложил расширить льготы в «русских офшорах» 

Лера Букина 34 минуты назад
Минфин предложил расширить льготы в российских офшорах
Фото: ТАСС
Минфин подготовил реформу «русских офшоров». В частности, предлагается снизить налоги на прибыль и дивиденды для зарегистрированных там компаний. Однако для получения льгот им нужно будет вложить в инфраструктуру специальных административных районов (САР) от 300 млн рублей. Об этом пишут VTimes со ссылкой на копию законопроекта. Опубликовать законопроект с новыми налоговыми льготами для их резидентов готовятся в январе, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе Гайдаровского форума.
Отмечается, что Минфин выступил с инициативой сократить до 10% налог с выплачиваемых и получаемых дивидендов для непубличных компаний в САР.
Для оплаты налога в 10% непубличные компании будут обязаны выполнить несколько условий. От них потребуется инвестировать не менее 300 млн рублей в социальные, инженерные, энергетические и транспортные объекты в Калининградской области и Владивостоке за первые два года после регистрации в САР.
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Кроме снижения налога на дивиденды, Минфин предлагает сократить до 5% ставку налога на прибыль резидентов САР, сократить до 10% налог с доходов по процентам, выплачиваемым международными компаниями за рубеж, позволить пользоваться особым льготным режимом до 2029 года, освободить от налога на прибыль курсовые разницы упростить условия для переезда.
В настоящий момент переехать в САР могут только компании, которые были учреждены до 2018 года, а их контролирующие акционеры не должны были меняться с 2017 года.
Как сообщил изданию близкий к участнику обсуждения реформы источник, если данный вариант проекта будет согласован, то это будет прорывом. По его словам, регионы выиграют от инвестиций в социальную инфраструктуру, а бизнес получит льготы, что будет честным разменом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на Курильских островах могут создать офшор. Отмечается, что развитие получит и специальный административный режим на острове Русский в Приморском крае.
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Комментарии 1
Компании , Экономика , Алексей Сазанов , Минфин , Центральный банк России
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