Пандемия коронавируса обрушила российский fashion-рынок на 25%

По данным исследования Fashion Consulting (FCG), пандемия коронавируса обрушила в 2020 году рынок российской моды на 25%, до 1,71 трлн рублей. Отмечается, что в худшем случае fashion-рынок России будет возвращен к докризисным показателям не ранее 2025 года, а в лучшем — к осени 2023 года, пишет «Коммерсант».

Как заявила гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс, сокращение прибыли ритейлеров еще выше, чем продаж.

По словам управляющего директора универмага «Цветной» Ирины Рябко, отсутствие интернет-платформы привело к более чем двухмесячному простою в работе магазина. И-за этого год к году товарооборот снизился на 19%.

В связи с карантином, который был объявлен весной 2020 года, в «Стокманн» и Melon Fashion Group (Befree, Love Republic, Zarina и Sela) была зафиксирована потеря значительной доли выручки. Однако увеличение онлайн-продаж позволило Melon Fashion достичь положительных показателей год к году.

Как подчеркивают в FCG, онлайн-торговля стала неизбежностью на рынке моды. В 2020 году в fashion-сегменте она выросла на 11%, до 245,2 млрд рублей. Эксперты прогнозируют, что по итогам 2021 года рост прогнозируется на уровне 37%, до 335,2 млрд рублей. В 2025 году данный показатель может превысить 1 трлн рублей, считают они.

По словам директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгении Хакбердиевой, длительный кризис может повлечь за собой дальнейшую оптимизацию офлайн-точек.