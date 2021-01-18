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Пандемия обрушила российский fashion-рынок на четверть 

Лера Букина 2 часа назад
Пандемия коронавируса обрушила российский fashion-рынок на 25%
Фото: РИА Новости
По данным исследования Fashion Consulting (FCG), пандемия коронавируса обрушила в 2020 году рынок российской моды на 25%, до 1,71 трлн рублей. Отмечается, что в худшем случае fashion-рынок России будет возвращен к докризисным показателям не ранее 2025 года, а в лучшем — к осени 2023 года, пишет «Коммерсант».
Как заявила гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс, сокращение прибыли ритейлеров еще выше, чем продаж.
По словам управляющего директора универмага «Цветной» Ирины Рябко, отсутствие интернет-платформы привело к более чем двухмесячному простою в работе магазина. И-за этого год к году товарооборот снизился на 19%.
В связи с карантином, который был объявлен весной 2020 года, в «Стокманн» и Melon Fashion Group (Befree, Love Republic, Zarina и Sela) была зафиксирована потеря значительной доли выручки. Однако увеличение онлайн-продаж позволило Melon Fashion достичь положительных показателей год к году.
Как подчеркивают в FCG, онлайн-торговля стала неизбежностью на рынке моды. В 2020 году в fashion-сегменте она выросла на 11%, до 245,2 млрд рублей. Эксперты прогнозируют, что по итогам 2021 года рост прогнозируется на уровне 37%, до 335,2 млрд рублей. В 2025 году данный показатель может превысить 1 трлн рублей, считают они.
По словам директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгении Хакбердиевой, длительный кризис может повлечь за собой дальнейшую оптимизацию офлайн-точек.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, по данным исследования «Мир Plat.form», в январе 2020 года россияне совершили 22,9 млн онлайн-платежей, а в ноябре на 40% больше — 32 млн
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Комментарии 1
Компании , Экономика
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