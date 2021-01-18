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Чем бизнесу грозит ужесточение налоговых норм 

Лера Букина 51 минуту назад
Эксперт: «Ужесточение налоговых норм может уничтожить бизнес»
Фото: ТАСС
Эксперт движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что усиление уголовной ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты налогов может уничтожить малый и средний бизнес, пишет «Прайм».
Как заявила ранее зампред СК РФ Елена Леоненко, Следственный комитет РФ предлагает усилить уголовную ответственность для физических лиц за уклонение от уплаты налогов.
Отмечается, что сегодня, если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, его руководству придется отвечать и через 10 лет после этого, а срок давности для ИП сейчас — два года. Планируется уравнять эти нормы, а также ужесточить и некоторые другие.
По мнению Краснова, принять такие меры необходимо в будущем, а не сейчас, когда ситуация с бизнесом пока не урегулировалась. Важно оказать поддержку бизнесу, чтобы он «выжил», отметил он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент организации «Опора России» Александр Калинин заявил о грядущих улучшениях и послаблениях для российского малого и среднего бизнеса в 2021 году. Он напомнил, что ожидается создание переходного налогового режима для малых и средних предприятий, которые потеряли право на применение специальных режимов.
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Комментарии
Компании , Александр Калинин , Дмитрий Краснов , Елена Леоненко , СКР
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