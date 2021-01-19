Минэкономразвития спрогнозировало рост случаев разорения компаний

Минэкономразвития считает, что количество заявлений о признании компаний несостоятельными вырастет из-за отмены моратория на банкротство, пишут «Известия». Опрошенные изданием эксперты прогнозируют рост таких банкротств на треть.
Мораторий на банкротство, который блокировал взыскание задолженностей с компаний в наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслях, ввели в апреле 2020 года в качестве антикризисной меры. В Минэкономразвития отмечают, что он сработал успешно.
Также в ведомстве подчеркнули, что мораторий способствовал стабильности функционирования бизнеса в кризисном положении.
В Минэкономразвития указали на то, что вопрос о продлении запрета на банкротство не обсуждается, а его окончание повлечет за собой рост соответствующих судебных дел.
Там также полагают, что в ближайшем будущем Россия столкнется с некоторым увеличением случаев подачи кредиторами и должниками «отложенных» заявлений о банкротстве.
По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Дмитрия Орехова, ожидается существенный рост банкротств — на уровне 30%. Основная причина такого стремительного роста — отмена «антиковидного» моратория, считает он.
Как заявил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин, давать оценку ситуации можно не раньше конца января, отметив, что пока не было зафиксировано всплеска числа банкротств.
Директор практики по разрешению споров PwC Legal Мария Михайлова считает, что продление моратория в «постковидных» условиях может привести к еще большей неустойчивости в бизнесе.
Ранее «Рамблер» сообщал, что аналитики спрогнозировали в 2021 году рост числа заявлений о признании физических лиц банкротами. По их оценкам, он может составить 65%.