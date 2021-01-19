Минэкономразвития спрогнозировало рост случаев разорения компаний

Минэкономразвития считает, что количество заявлений о признании компаний несостоятельными вырастет из-за отмены моратория на банкротство, пишут «Известия». Опрошенные изданием эксперты прогнозируют рост таких банкротств на треть.

Мораторий на банкротство, который блокировал взыскание задолженностей с компаний в наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслях, ввели в апреле 2020 года в качестве антикризисной меры. В Минэкономразвития отмечают, что он сработал успешно.

Также в ведомстве подчеркнули, что мораторий способствовал стабильности функционирования бизнеса в кризисном положении.

В Минэкономразвития указали на то, что вопрос о продлении запрета на банкротство не обсуждается, а его окончание повлечет за собой рост соответствующих судебных дел.

Там также полагают, что в ближайшем будущем Россия столкнется с некоторым увеличением случаев подачи кредиторами и должниками «отложенных» заявлений о банкротстве.

По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Дмитрия Орехова, ожидается существенный рост банкротств — на уровне 30%. Основная причина такого стремительного роста — отмена «антиковидного» моратория, считает он.

Как заявил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин , давать оценку ситуации можно не раньше конца января, отметив, что пока не было зафиксировано всплеска числа банкротств.

Директор практики по разрешению споров PwC Legal Мария Михайлова считает, что продление моратория в «постковидных» условиях может привести к еще большей неустойчивости в бизнесе.