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Банки отметили резкий рост платежей по номеру телефона 

Лера Букина 2 часа назад
Банки отметили резкий рост платежей по номеру телефона
Фото: РИА Новости
Согласно данным ЦБ РФ, в декабре 2020 года объем переводов через Систему быстрых платежей (СБП) составил 201,9 млрд рублей. Отмечается, что отметку в 100 млрд рублей он превысил только в октябре. Число операций вплотную подошло к отметке в 30 млн операций в месяц. В сравнении с ноябрем рост составил 44% по количеству и 47% по объему, пишет «Коммерсант».
В банках также зафиксировали резкий рост переводов в конце 2020 года. При этом он не сопровождался подключением к системе большого количества игроков.
По оценкам ВТБ, в декабре число исходящих переводов достигло 6,3 млн, объем превысил 38 млрд рублей. В Промсвязьбанке тоже зафиксировали рост объема переводов в 1,5 раза, в МКБ — в 1,4 раза по количеству переводов.
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова допустила увеличение лимита по переводам, который сейчас составляет 100 тысяч рублей в месяц.
Банк России ожидает сохранения положительной динамики и в 2021 году, в частности, на фоне развития и популяризации действующих сервисов и внедрению новых.
По словам зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, переводы через СБП имеют огромный потенциал роста, поскольку значительный объем переводов продолжает осуществляться с помощью стандартных каналов p2p, включая карточные переводы. Он подчеркнул, что сейчас фиксируется рост доли переводов через СБП в общем объеме переводов физлиц.
Ранее «Рамблер» сообщал, что с 18 января ВТБ увеличил максимальную сумму разового перевода через Систему быстрых платежей для своих клиентов в три раза — до 150 тысяч рублей.
Видео дня. Доля золота в резервах России превысила объем долларов
Комментарии
Компании , Личный счет , Ольга Скоробогатова , Банк ВТБ , Промсвязьбанк , Центральный банк России
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