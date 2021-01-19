Банки отметили резкий рост платежей по номеру телефона 

Согласно данным ЦБ РФ, в декабре 2020 года объем переводов через Систему быстрых платежей (СБП) составил 201,9 млрд рублей. Отмечается, что отметку в 100 млрд рублей он превысил только в октябре. Число операций вплотную подошло к отметке в 30 млн операций в месяц. В сравнении с ноябрем рост составил 44% по количеству и 47% по объему, пишет «Коммерсант».

В банках также зафиксировали резкий рост переводов в конце 2020 года. При этом он не сопровождался подключением к системе большого количества игроков.

По оценкам ВТБ , в декабре число исходящих переводов достигло 6,3 млн, объем превысил 38 млрд рублей. В Промсвязьбанке тоже зафиксировали рост объема переводов в 1,5 раза, в МКБ — в 1,4 раза по количеству переводов.

Банк России ожидает сохранения положительной динамики и в 2021 году, в частности, на фоне развития и популяризации действующих сервисов и внедрению новых.

По словам зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, переводы через СБП имеют огромный потенциал роста, поскольку значительный объем переводов продолжает осуществляться с помощью стандартных каналов p2p, включая карточные переводы. Он подчеркнул, что сейчас фиксируется рост доли переводов через СБП в общем объеме переводов физлиц.