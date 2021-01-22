Картофельный союз выступил с инициативой о введении торговыми сетями в ассортимент картофеля «экономкласса», а именно корнеплодов широкого диапазона калибра от 35 мм до 55 мм, упакованных в сетку по по 2,5, 3 и 5 кг. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на одного из участников рынка. Также издание получило подтверждение от руководителя аппарата союза Татьяны Губиной

В настоящее время у ритейлеров строгие требования по калибровке для каждой партии, по этой причине фермеры вынуждены сортировать корнеплоды по размерам. По словам Губиной, если фасовать несортированный картофель, то производители смогут экономить на этапе упаковки до 50%, что приведет к стабилизации цен.

Стоимость картофеля за год выросла на 40%. Согласно данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2020 году объем урожая картофеля сократился на 10%, до 6,8 млн тонн в сравнении с 2019 годом. Губина считает справедливой цену на картофель. В Плодоовощном союзе отмечают, что за десять лет оптовая цена выросла на 11%, а инфляция составила 91%. По мнению директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, при сохранении данной тенденции высоки риски сокращения производства картофеля в будущем из-за снижения маржинальности.

Инициативу поддержал крупный производитель картофеля и овощей «АФГ Националь». Там надеются, что реализация этого предложения позволит ввести в торговый оборот большие объемы качественного картофеля, которые сейчас выпадают из него в связи с нестандартным размером. Кроме того, там предполагают, что благодаря этому будет ограничен рост себестоимости продукта. Как заявил один из источников «Коммерсанта», стоимость картофеля меньшего калибра на 15–20% ниже продукции крупной фракции в 50–70 мм.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) считают необходимым проведение переговоров о коммерческих условиях поставок картофеля «экономкласса».

Минсельхоз выступил за включение в ассортимент сетей картофеля калибром 33–55 мм. Там надеются, что это позволит расширить предложение продукции для потребителей.