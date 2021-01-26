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Роструд предупредил о мошенниках под видом инспекторов 

Лера Букина 1 час назад
Роструд предупредил о мошенниках под видом инспекторов
Фото: ТАСС
Роструд заявил об участившихся случаях платных предложений от имени государственных инспекций труда в регионах России. В ведомстве уточнили, что инспекторы труда не оказывают платных услуг, подобные предложения от имени государственных инспекций труда в субъектах России являются мошенничеством. Информация об этом появилась на официальном сайте Роструда.
Там также указали на то, что домен rostrud.online и поступающие с него сообщения не имеют отношения к деятельности Роструда. Сотрудники ведомства подчеркнули, что Роструд использует в своей работе почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru.
Ведомство напомнило о том, что работодателям доступна бесплатная информация о применении трудового законодательства на официальном информационном ресурсе службы «Онлайнинспекция.рф». Также за консультацией можно обратиться в инспекцию труда в своем регионе.

«Роструд призывает работодателей быть бдительными и сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы», — сказано в сообщении.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Банке России предупредили россиян о новой телефонной мошеннической схеме, когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов.
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Комментарии
Компании , Роструд , МВД , Центральный банк России
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