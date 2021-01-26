Роструд предупредил о мошенниках под видом инспекторов 

Роструд заявил об участившихся случаях платных предложений от имени государственных инспекций труда в регионах России. В ведомстве уточнили, что инспекторы труда не оказывают платных услуг, подобные предложения от имени государственных инспекций труда в субъектах России являются мошенничеством. Информация об этом появилась на официальном сайте Роструда.

Там также указали на то, что домен rostrud.online и поступающие с него сообщения не имеют отношения к деятельности Роструда. Сотрудники ведомства подчеркнули, что Роструд использует в своей работе почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru.

Ведомство напомнило о том, что работодателям доступна бесплатная информация о применении трудового законодательства на официальном информационном ресурсе службы «Онлайнинспекция.рф». Также за консультацией можно обратиться в инспекцию труда в своем регионе.

«Роструд призывает работодателей быть бдительными и сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы», — сказано в сообщении.