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Телефонные мошенники стали представляться сотрудниками МВД 

Лера Букина 1 час назад
В ЦБ РФ предупредили россиян о новой телефонной мошеннической схеме, когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов.
В пресс-релизе Банка России сообщается о том, что мошенники в ходе разговора представляются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов и заявляют гражданину о возбуждении против него уголовного дела по заявлению ЦБ. Таким образом злоумышленники пытаются получить персональные данные клиентов банков, а также данные их платежных карт, сведения о совершенных по карте операциях для хищения средств со счетов граждан, говорится в сообщении регулятора.
Телефонные мошенники начали представляться финомбудсменом
Банк России указал на то, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов банков.

«Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник», — отмечает ЦБ.

Ранее «Рамблер» сообщал, что на фоне повышения интереса россиян к инвестициям зафиксирован и рост случаев использования мошенниками бренда Московской биржи.
Комментарии
Личный счет , Видео , Московская биржа , МВД , Центральный банк России
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