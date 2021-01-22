Телефонные мошенники стали представляться сотрудниками МВД 

В пресс-релизе Банка России сообщается о том, что мошенники в ходе разговора представляются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов и заявляют гражданину о возбуждении против него уголовного дела по заявлению ЦБ. Таким образом злоумышленники пытаются получить персональные данные клиентов банков, а также данные их платежных карт, сведения о совершенных по карте операциях для хищения средств со счетов граждан, говорится в сообщении регулятора.

Банк России указал на то, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов банков.

«Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник», — отмечает ЦБ.