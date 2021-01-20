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Мошенники стали представляться трейдерами Московской биржи 

Лера Букина 1 час назад
Мошенники начали представляться трейдерами Московской биржи
Фото: РИА Новости
На фоне повышения интереса граждан России к инвестициям зафиксирован и рост случаев использования мошенниками бренда Московской биржи, говорится в сообщении организации.
Отмечается, что годом ранее на горячую линию биржи по противодействию мошенничеству поступало не более трех-пяти обращений в неделю. Сейчас же такое же количество случаев наблюдается ежедневно.
Мошенники во время разговора со своей жертвой представляются аналитиками или трейдерами Московской биржи и предлагают совершить инвестиции в акции российских и международных компаний под высокие проценты. После этого они стараются узнать информацию о банковских картах гражданина или просят провести платеж по своим реквизитам. Так описал схему мошенничества директор департамента операционных рисков и информационной безопасности Московской биржи Сергей Демидов.

«Обращаем внимание, что Московская биржа — инфраструктурная организация, площадка, на которой проводятся торги финансовыми инструментами. Биржа — не брокер, не продает и не покупает ценные бумаги и не оказывает такие услуги физическим лицам, не занимается управлением инвестициями или портфелями ценных бумаг», — отмечается в сообщении Московской биржи.

Там также поясняют, что сотрудники биржи не звонят гражданам, не имеют права просить данные платежных карт и не предоставляют никаких инвестиционных рекомендаций.
Также Мосбиржа обращает внимание на то, что для торговли на бирже физическим лицам нужно обращаться в брокерскую компанию или банк, который имеет лицензию ЦБ РФ, заключить с ними договор и открыть брокерский счет. Такая опция доступна онлайн, отметили в организации.
Ранее «Рамблер» сообщал, что не брать трубку с незнакомых номеров — лучший способ избавления от звонков мошенников. Об этом заявил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
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Личный счет , Сергей Кузьменко , Сергей Демидов , Московская биржа , Центральный банк России
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