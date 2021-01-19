Телефонные мошенники начали представляться финомбудсменом 

Телефонные мошенники стали выдавать себя за представителей службы финансового омбудсмена, заявил «Российской газете» главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин

Он отметил, что о звонках стало известно из обращений граждан в колл-центр службы в Москве и Московской области. Гражданам звонили якобы финансовые уполномоченные. Отмечается, что люди не обращались в службу финансового уполномоченного с жалобами. По словам Воронина, гражданам неизвестные предлагали подъехать в определенные места для обсуждения каких-то вопросов.

Он обратил внимание на то, что служба финансового уполномоченного никому не звонит и никого никуда не вызывает.

Воронин отметил, что нельзя сообщать свои персональные данные людям, которые предлагают встречи. Он порекомендовал не идти на контакт с такими звонящими и сообщать о них в службу финансового уполномоченного. Там уже будут обращаться по этому вопросу в правоохранительные органы , говорит Воронин.