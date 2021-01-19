Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
74.80
89.76
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0026
24.12
1.2181
24.12

Телефонные мошенники начали представляться финомбудсменом 

Лера Букина 4 часа назад
Телефонные мошенники начали представляться финомбудсменом
Фото: ТАСС
Телефонные мошенники стали выдавать себя за представителей службы финансового омбудсмена, заявил «Российской газете» главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.
Он отметил, что о звонках стало известно из обращений граждан в колл-центр службы в Москве и Московской области. Гражданам звонили якобы финансовые уполномоченные. Отмечается, что люди не обращались в службу финансового уполномоченного с жалобами. По словам Воронина, гражданам неизвестные предлагали подъехать в определенные места для обсуждения каких-то вопросов.
Он обратил внимание на то, что служба финансового уполномоченного никому не звонит и никого никуда не вызывает.
Воронин отметил, что нельзя сообщать свои персональные данные людям, которые предлагают встречи. Он порекомендовал не идти на контакт с такими звонящими и сообщать о них в службу финансового уполномоченного. Там уже будут обращаться по этому вопросу в правоохранительные органы, говорит Воронин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что адвокат КА Pen & Paper Александра Харина предупредила об опасности онлайн-покупок из-за возможного столкновения с ворами или наводчиками. По ее словам, существуют как «курьеры-наводчики», так и «курьеры-домушники», которые крадут вещи в домах граждан.
Видео дня. Доля золота в резервах России превысила объем долларов
Комментарии
Личный счет , Юрий Воронин , МВД , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение