Кабмин рассмотрит вопрос о снижении НДС для ресторанов и отелей 

Правительство изучает вопрос о снижении ставки НДС для рестораторов и отельеров, заявили «Известиям» два федеральных чиновника и близкий к кабмину источник.
Отмечается, что сейчас проводится тестирование разных сценариев, и не только по НДС. Базовый вариант по ставке — 10%. Однако пока финальных расчетов нет, рассказал изданию близкий к кабмину источник.
Как заявил федеральный чиновник, ожидается представление доклада в Минфин в течение месяца.
Минфин не одобряет данную инициативу, заявил другой федеральный чиновник. В ведомстве считают, что рестораны и отели не относятся к числу отраслей с кризисным финансовым положением даже после пандемии коронавируса.
В Минэкономразвития уверены, что проработка дополнительных мер поддержки отрасли необходима. Также отмечается, что правительство продолжает системно заниматься вопросами поддержки пострадавших отраслей.
Разбалансированность налоговой нагрузки является одной из главных фискальных проблем ресторанов и отелей, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Он также отмечает, что в отрасли не урегулирована ситуация с конкуренцией. Он указал на то, что большая часть предприятий общественного питания и гостиниц — это ИП либо ООО на спецрежимах, при которых они фактически освобождены от НДС и других налогов.
НДС является косвенным налогом, то есть и рестораны, и отели перекладывают его на конечного потребителя, включая в стоимость своих услуг, отметил партнер Taxology Леонид Сомов. Он опасается того, что все участники отрасли изменят цены, если понизится фискальная нагрузка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что московские власти обратились к правительству России с предложением снизить или полностью отменить НДС для ресторанного бизнеса. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.