Кабмин рассмотрит вопрос о снижении НДС для ресторанов и отелей 

Правительство изучает вопрос о снижении ставки НДС для рестораторов и отельеров, заявили «Известиям» два федеральных чиновника и близкий к кабмину источник.

Отмечается, что сейчас проводится тестирование разных сценариев, и не только по НДС. Базовый вариант по ставке — 10%. Однако пока финальных расчетов нет, рассказал изданию близкий к кабмину источник.

Как заявил федеральный чиновник, ожидается представление доклада в Минфин в течение месяца.

Минфин не одобряет данную инициативу, заявил другой федеральный чиновник. В ведомстве считают, что рестораны и отели не относятся к числу отраслей с кризисным финансовым положением даже после пандемии коронавируса.

Минэкономразвития уверены, что проработка дополнительных мер поддержки отрасли необходима. Также отмечается, что правительство продолжает системно заниматься вопросами поддержки пострадавших отраслей.

Разбалансированность налоговой нагрузки является одной из главных фискальных проблем ресторанов и отелей, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров . Он также отмечает, что в отрасли не урегулирована ситуация с конкуренцией. Он указал на то, что большая часть предприятий общественного питания и гостиниц — это ИП либо ООО на спецрежимах, при которых они фактически освобождены от НДС и других налогов.

НДС является косвенным налогом, то есть и рестораны, и отели перекладывают его на конечного потребителя, включая в стоимость своих услуг, отметил партнер Taxology Леонид Сомов. Он опасается того, что все участники отрасли изменят цены, если понизится фискальная нагрузка.