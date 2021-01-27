Украина решила запретить полеты российским авиакомпаниям 

Все новости на карте

Кабинет министров Украины составил список из 13 российских авиакомпаний, которым с помощью Совета национальной безопасности и обороны хотят запретить полеты на три года, пишет «Украина.ру» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Данные меры могут коснуться юрлиц, которые якобы нарушают порядок использования воздушного пространства над Крымом и Севастополем.

Санкции хотят применить к АО «Вологодское авиационное предприятие» (п. Дорожный), АО «Красавиа» (Красноярск), АО «Комиавиатранс» (Сыктывкар), АО «Авиакомпания Азимут» (Ростов-на-Дону), АО «Авиакомпания „Ираэро“» (Иркутск) и другим. Отмечается, что ограничения предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины.

Кроме того, кабмин Украины предложит применить санкции к авиакомпании Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск).