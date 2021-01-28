Оптовые цены на яйца выросли из-за птичьего гриппа

В России зафиксирован резкий рост закупочных цен на куриные яйца, рассказал «Коммерсанту» источник на розничном рынке.

Он отметил, что наиболее дешевая продукция категории С2 в центре страны у поставщиков 27 января стоила от 59,9 рублей за десять штук. Этот показатель выше на 19% от обычного уровня.

Рост цен обусловлен распространением птичьего гриппа в первую очередь на юге страны, заявил собеседник «Коммерсанта».

Так, в России с начала 2021 года вспышки вируса выявили в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области, заявил он. В связи с этим активность поставщиков яиц на юге заметно упала, говорит другой источник «Коммерсанта». Ситуация осложняется и тем, что вспышки стали наблюдаться в Астраханской, Самарской, Саратовской областях и Татарстане.

В России производство яиц находится на нормальном уровне, а с их транспортировкой даже из относительно далеких регионов не возникает проблем, считает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев

Согласно данным Росптицесоюза, по итогам 2020 года объем производства яиц сохранился на уровне 2019 года — 44,8 млрд штук. Давлеев считает, что главной причиной подорожания яиц в южных регионах является активный экспорт пшеницы.

Повышение стоимости яиц фиксируется не во всех сегментах и связан с объективными причинами — увеличением стоимости кормов, витаминов и минеральных добавок, заявила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева

В декабре 2020 года поставщики и торговые сети подписали соглашение о фиксации предельных отпускных и розничных цен на такие продукты, как подсолнечное масло и сахар. Бобылева опасается, что регулирование цен на продукцию птицеводства приведет к дефициту на фоне нулевого роста производства и увеличения объемов экспорта.