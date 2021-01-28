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Цены на яйца резко выросли 

Лера Букина 1 час назад
Оптовые цены на яйца выросли из-за птичьего гриппа
Фото: РИА Новости
В России зафиксирован резкий рост закупочных цен на куриные яйца, рассказал «Коммерсанту» источник на розничном рынке.
Он отметил, что наиболее дешевая продукция категории С2 в центре страны у поставщиков 27 января стоила от 59,9 рублей за десять штук. Этот показатель выше на 19% от обычного уровня.
Рост цен обусловлен распространением птичьего гриппа в первую очередь на юге страны, заявил собеседник «Коммерсанта».
Так, в России с начала 2021 года вспышки вируса выявили в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области, заявил он. В связи с этим активность поставщиков яиц на юге заметно упала, говорит другой источник «Коммерсанта». Ситуация осложняется и тем, что вспышки стали наблюдаться в Астраханской, Самарской, Саратовской областях и Татарстане.
В России производство яиц находится на нормальном уровне, а с их транспортировкой даже из относительно далеких регионов не возникает проблем, считает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.
Согласно данным Росптицесоюза, по итогам 2020 года объем производства яиц сохранился на уровне 2019 года — 44,8 млрд штук. Давлеев считает, что главной причиной подорожания яиц в южных регионах является активный экспорт пшеницы.
Повышение стоимости яиц фиксируется не во всех сегментах и связан с объективными причинами — увеличением стоимости кормов, витаминов и минеральных добавок, заявила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.
В декабре 2020 года поставщики и торговые сети подписали соглашение о фиксации предельных отпускных и розничных цен на такие продукты, как подсолнечное масло и сахар. Бобылева опасается, что регулирование цен на продукцию птицеводства приведет к дефициту на фоне нулевого роста производства и увеличения объемов экспорта.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в январе 2021 года эксперты зафиксировали рост цен на хлеб, масло, муку и гречку. В сравнении с январем 2019 года продукты сильно подорожали.
Видео дня. Электроника российского производства может подорожать до 50%
Комментарии 3
Компании , Экономика , Галина Бобылева , Альберт Давлеев
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