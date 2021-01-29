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Титов призвал Путина ввести новый налоговый режим 

Лера Букина 49 минут назад
Титов призвал Путина ввести специальный налоговый режим для общепита
Фото: РИА Новости
Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением установить специальный налоговый режим «УСН-общепит» в сфере общественного питания, заявили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
В своем письме президенту Титов отметил, что с появлением в стране первых ограничительных мер по борьбе с пандемией выручка предприятий данной отрасли в различные месяцы сокращалась на 50% и более. Титов указал на то, что в стране закрылось 20% предприятий индустрии. Такая тенденция, по его словам, продолжается.
Титов указал на то, что и до начала пандемии в данной сфере фиксировался дисбаланс, связанный с применением различных налоговых режимов. Он считает, что для создания условий, помогающих росту компании в сфере общепита, и для последовательного перехода из категорий микро— и малого бизнеса в разряд средних и крупных компаний нужно изменить механизмы налогового регулирования.
Титов предлагает отменить НДС для предприятий отрасли, либо его снизить до 10%. Также он выступает с инициативой создать специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения (так называемый «УСН–общепит») с прогрессивной шкалой.
Отмечается, что для предприятий, у которых годовая выручка составляет до 800 миллионов рублей, предлагается оставить действующие налоговые ставки в 6% и 15%, для предприятий с выручкой от 800 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей — установить ставки в 8% и 20% соответственно, с увеличением допустимого числа работников.
По словам омбудсмена, эти меры создадут условия для сохранения отрасли и привлечения в нее новых инвестиций, обеления рынка с повышением уровня декларируемой выручки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2020 году почти пятая часть действующих бизнесов в России вынуждена была прекратить свою деятельность.
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Комментарии
Компании , Экономика , Борис Титов , Владимир Путин , РИА Новости
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