Титов призвал Путина ввести специальный налоговый режим для общепита

В своем письме президенту Титов отметил, что с появлением в стране первых ограничительных мер по борьбе с пандемией выручка предприятий данной отрасли в различные месяцы сокращалась на 50% и более. Титов указал на то, что в стране закрылось 20% предприятий индустрии. Такая тенденция, по его словам, продолжается.

Титов указал на то, что и до начала пандемии в данной сфере фиксировался дисбаланс, связанный с применением различных налоговых режимов. Он считает, что для создания условий, помогающих росту компании в сфере общепита, и для последовательного перехода из категорий микро— и малого бизнеса в разряд средних и крупных компаний нужно изменить механизмы налогового регулирования.

Титов предлагает отменить НДС для предприятий отрасли, либо его снизить до 10%. Также он выступает с инициативой создать специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения (так называемый «УСН–общепит») с прогрессивной шкалой.

Отмечается, что для предприятий, у которых годовая выручка составляет до 800 миллионов рублей, предлагается оставить действующие налоговые ставки в 6% и 15%, для предприятий с выручкой от 800 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей — установить ставки в 8% и 20% соответственно, с увеличением допустимого числа работников.

По словам омбудсмена, эти меры создадут условия для сохранения отрасли и привлечения в нее новых инвестиций, обеления рынка с повышением уровня декларируемой выручки.