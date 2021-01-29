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Власти решили создать реестр оптовых покупателей сахара 

Лера Букина 47 минут назад
Власти решили создать реестр оптовых покупателей сахара
Фото: ТАСС
В России может быть создан реестр покупателей сахара, которые гарантированно смогут приобретать его у производителей, заявили «Известиям» два источника на рынке.
Отмечается, что данный вопрос изучается чиновниками. Первоначально идею озвучила ФАС, после чего ее поддержали в Минпромторге, подчеркнул один из собеседников издания. Ведомства хотят знать, какие компании покупают сахар, а также что они делают с товаром — продают в розницу или отправляют на склад, чтобы хранить до тех пор, пока цены не поднимутся.
Напомним, что в конце 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители и ритейлеры заключили договор о стабилизации цен. Речь идет о таких продуктах, как сахар и подсолнечное масло. Согласно документу, заводы готовы до 1 апреля 2021 года отпускать сахар за 36 рублей за 1 кг, а розница потребителям — за 46 рублей за 1 кг.
В настоящее время никто не может ответить на вопрос, какие предприятия покупают продукцию у заводов, являются ли они спекулянтами, заявил источник. Кроме того, производители уверены, что не весь проданный ими товар попадает в розницу, рассказал другой источники издания.
Сегодня в стране функционирует 69 сахарных заводов, на каждый из них приходится почти по 116 покупателей, заявил еще один источник на рынке сахара. Спрос увеличивается лавинообразно, говорит он.
По словам собеседника «Известий», контролировать необходимо не только предприятия, которые стремятся приобрести сахар, но и объем продукции, который можно продать «в одни руки».
Соглашение о стабилизации цен является добровольным, и этому противоречат любые ограничения, в том числе сокращение круга оптовых покупателей, подчеркнул директор Союза независимых сетей Иван Бабухадзе.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Московская биржа столкнулась с затруднениями относительно цены на сахар.
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Компании , Минпромторг , Московская биржа , ФАС , Минсельхоз , газета "Известия"
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