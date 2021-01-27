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Мосбиржа заявила о противоречиях в ценах на сахар 

Лера Букина 17 минут назад
Мосбиржа заявила о противоречиях в ценах на сахар
Фото: РИА Новости
Московская биржа столкнулась с затруднениями относительно цены на сахар, заявил «Известиям» источник на рынке.
Биржа обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой разъяснить, как ей осуществлять торги сахаром по рыночным ценам в то время, как производители данной продукции обязались отпускать ее по фиксированному тарифу в 36 рублей за 1 кг. Входящая в Московскую Национальная торговая биржа торгует сахаром по свободной цене, устанавливаемой рынком в зависимости от спроса и предложения. Как уточнили на бирже в беседе с изданием, цена за 1 кг сахара по итогам 22 января составила 39,5 рубля.
В ФАС заявили, что выступают за развитие биржевой торговли. Как отметили в службе, данный инструмент ценообразования увеличивает прозрачность в формировании цен, противодействует необоснованному их повышению.
Торги ведутся, как правило, на условиях отгрузки со складов производителей сахара партиями не менее 20 т. На сегодня уже 10 участников подключены к торгам, отметили в пресс-службе Московской биржи.
Глава Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев не понимает, зачем знать рыночную цену на сахар, если стороны уже договорились ее зафиксировать. По его мнению, в данных условиях весь смысл биржевой торговли пропадает.
В настоящее время заводы могут восполнить выпадающую доходность путем продажи сахара не торговым сетям, рассказал «Известиям» источник на рынке.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в начале 2021 года кондитеры обратили внимание на то, что цена сахара зафиксирована не для всех. Производители не готовы продавать им продукцию по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин.
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Комментарии
Рынки , Игорь Николаев , Московская биржа , ФАС , газета "Известия"
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