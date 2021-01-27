Мосбиржа заявила о противоречиях в ценах на сахар 

Биржа обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой разъяснить, как ей осуществлять торги сахаром по рыночным ценам в то время, как производители данной продукции обязались отпускать ее по фиксированному тарифу в 36 рублей за 1 кг. Входящая в Московскую Национальная торговая биржа торгует сахаром по свободной цене, устанавливаемой рынком в зависимости от спроса и предложения. Как уточнили на бирже в беседе с изданием, цена за 1 кг сахара по итогам 22 января составила 39,5 рубля.

В ФАС заявили, что выступают за развитие биржевой торговли. Как отметили в службе, данный инструмент ценообразования увеличивает прозрачность в формировании цен, противодействует необоснованному их повышению.

Торги ведутся, как правило, на условиях отгрузки со складов производителей сахара партиями не менее 20 т. На сегодня уже 10 участников подключены к торгам, отметили в пресс-службе Московской биржи.

Глава Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев не понимает, зачем знать рыночную цену на сахар, если стороны уже договорились ее зафиксировать. По его мнению, в данных условиях весь смысл биржевой торговли пропадает.

В настоящее время заводы могут восполнить выпадающую доходность путем продажи сахара не торговым сетям, рассказал «Известиям» источник на рынке.