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Модельный ряд российского авторынка сократился 

Лера Букина 1 час назад
Модельный ряд российского авторынка сократился
Фото: РИА Новости
Ситуация с пандемией коронавируса может продолжить укреплять тренд на сокращение модельного ряда на автомобильном рынке России. В 2020 году сразу 45 моделей ушли с рынка, что стало рекордом как минимум с 2014 года, пишет «Коммерсант».
В настоящее время российский рынок делят несколько альянсов: Renault-Nissan, Volkswagen Group, Hyundai и Kia, отмечает управляющий директор и старший партнер, председатель «BCG Россия и СНГ» Владислав Бутенко. В 2009 году 38% продаж приходилось на бренды, не входящие в эти группы, а в 2020 году эта доля сократилась приблизительно до 16%, подчеркивает он. Что касается таких марок, как Lada и Kia, то они вместе заняли примерно 40% рынка в 2020 году, говорит он. Это, по словам Бутенко, свидетельствует о значимой консолидации рынка в руках нескольких производителей и о сокращении модельного разнообразия.
Сокращение количества моделей в большинстве случаев происходит в среднем ценовом сегменте ©, что прямо связано с резким падением доходов населения и сужением среднего класса, считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.
Зарубежные концерны ключевой проблемой российского рынка называют снижение курса рубля и рост утилизационного сбора.
Еще один фактор, который способствовал сокращению числа моделей — стремление властей увеличить локализацию производства машин в РФ без учета реалий рынка и направлений развития технологий, считают эксперты. Так, источник «Коммерсанта» на рынке считает, что массовые локальные модели в России уже устарели. Он придерживается мнения, что концерны не заинтересованы вкладывать деньги в совсем новые модели.
При дальнейших высоких требованиях к зарубежным концернам по локализации производить автомобили в России станет непросто, уверен Удалов. Речь идет, в частности, об установке ГЛОНАСС. Так, глава дилера Fresh auto Денис Мигаль рассказал изданию о том, что модель BMW M3 перестали ввозить в Россию, «только потому, что они не хотят, чтобы их машину пилили и врезали в крышу эту кнопку».
Удалов предполагает, что концерны в ближайшем будущем будут стараться выжать максимум из существующего производства, а их дальнейшие действия будут зависеть от ситуации в российской экономике.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты ожидают роста цен на автомобили на 10%.
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Комментарии
Компании , Сергей Удалов , Владислав Бутенко
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