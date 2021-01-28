В 2021 году более трети россиян планируют купить автомобиль. Планы объясняются отложенным спросом на фоне кризиса. Тогда главной причиной отказа от приобретения автомобиля были растущие цены, пишет News.ru.

Так, подорожание автомобилей заметно превысило общую инфляцию по всей России. Согласно данным Росстата, в 2020 году стоимость новых автомобилей российского производства увеличилась на 9,4%, а иномарок — на 10,3%.

Падение курса рубля и повышение ставок утильсбора стали главными факторами такого роста. А закрытие салонов и остановка производств весной 2020 года привели к дефициту автомобилей во втором полугодии.

85% автомобилей, которые продаются на российском рынке, производятся в России, остальные 15% — за границей, ценник на которые в первую очередь реагирует на изменение валютных курсов, поясняет исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов . Но стоимость автомобилей отечественной сборки тоже подвержена влиянию девальвации, поскольку часть комплектующих поставляется из других стран, говорит он.

Удалов заявляет, что стоимость автомобилей до сих пор не догнала процентную разницу валютных курсов. Это означает, что существует потенциал для последующего роста, считает он.

Он уверен, что в 2021 году производители будут и дальше поднимать цены, в течение года этот рост может составить 5–10%. Что касается резерва для повышения цен, то он, по его словам, еще есть. Удалов считает, что многое будет зависеть от курса рубля и cпроса.

Рост цен прогнозирует и председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин . Он считает, что рубль продолжит падать. Кроме того, производители сегодня вынуждены остро конкурировать между собой, придумывая привлекательные опции для потребителя, а это все стоит дорого. Похмелкин допускает, что рост цен будет плавным. По его словам, также существует риск возникновения дефицита, одновременно с которым может произойти и подорожание.

Что касается массовых скидок, то их ожидать не стоит, считает исполнительный директор «Автостата».