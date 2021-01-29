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В России повысят утилизационный сбор на автомобили 

Лера Букина 46 минут назад
В России уже в первом квартале 2021 года будет увеличен на 25% утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет «Прайм».
На вопрос журналистов, будет ли повышен утильсбор в текущем квартале, Мантуров ответил: «Да, конечно».
Напомним, что в середине января Минпромторг опубликовал проект постановления, в котором предлагается в 2021 году поднять на 25% базовую ставку утильсбора на легковые машины и грузовики. Предложено увеличить ставку для легковых машин с 20 до 25 тысяч рублей, для грузовиков — со 150 до 187,5 тысячи рублей.
Ведомство считает, что увеличение ставок утильсбора не приведет к росту цен на автомобили российского производства, поскольку такое увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением господдержки отраслевых программ стимулирования спроса.
Планируется, что благодаря дополнительным поступлениям в бюджет будет продолжена реализация программ стимулирования спроса на автотехнику, включая льготное автокредитование, льготный лизинг и скидку на газомоторную технику.
Ранее «Рамблер» сообщал, что увеличение утилизационного сбора на 25% вызовет существенный рост цен на автомобили. Об этом заявил автоэксперт Вячеслав Субботин. Первыми под ценовой удар попадут новые транспортные средства, считает он.
Комментарии 6
Компании , Видео , Личный счет , Денис Мантуров , Минпромторг
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