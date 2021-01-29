В России повысят утилизационный сбор на автомобили 

Денис Мантуров, В России уже в первом квартале 2021 года будет увеличен на 25% утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили. Об этом заявил глава Минпромторга пишет «Прайм».

На вопрос журналистов, будет ли повышен утильсбор в текущем квартале, Мантуров ответил: «Да, конечно».

Напомним, что в середине января Минпромторг опубликовал проект постановления, в котором предлагается в 2021 году поднять на 25% базовую ставку утильсбора на легковые машины и грузовики. Предложено увеличить ставку для легковых машин с 20 до 25 тысяч рублей, для грузовиков — со 150 до 187,5 тысячи рублей.

Ведомство считает, что увеличение ставок утильсбора не приведет к росту цен на автомобили российского производства, поскольку такое увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением господдержки отраслевых программ стимулирования спроса.

Планируется, что благодаря дополнительным поступлениям в бюджет будет продолжена реализация программ стимулирования спроса на автотехнику, включая льготное автокредитование, льготный лизинг и скидку на газомоторную технику.