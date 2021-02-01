Число созданных иностранцами компаний в России упало на треть 

Число российских компаний, которые были учреждены иностранцами, сократилось более чем на треть в коронакризисном 2020 году, а с 2018 года — вдвое, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса информационно-аналитических услуг в сфере бизнеса Kartoteka.ru, сделанные на базе ЕГРЮЛ.

В 2018 году зарубежными юридическими и физическими лицами было учреждено 2931 компаний в России, в 2019 году — 2247 компаний (минус 23%), в 2020-м — 1443 компаний (минус 36% к предыдущему году).

Как заявил представитель «Картотеки», показатели не являются исчерпывающими, так как в ЕГРЮЛ может не указываться гражданство иностранного учредителя-физического лица.

Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в 2020 году в России было создано 214,6 тысяч коммерческих организаций. Количество компаний с иностранными учредителями составило лишь 0,7% от общего числа.

Сокращение новых учрежденных иностранцами компаний в 2020 году обусловлено пандемией коронавируса, подчеркивает аудиторско-консалтинговая компания «Финэкспертиза». Также отмечается, что в целом регистрация новых бизнесов в России в прошлом году замедлилась на 24%.

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в российские нефинансовые компании в 2020 году сократился более чем в 20 раз в сравнении с 2019 годом, до $1,4 млрд (уровень 1990-х годов), говорили в Банке России

Но эпидемия — не единственный фактор, повлиявший на падение иностранных инвестиций в российские бизнесы. Общие иностранные инвестиции в российские акционерные капиталы в 2020 году сократились на $36 млрд, заявил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин , ссылаясь на собственную оценку по данным ЦБ РФ. Он указал на то, что теперь появилась неопределенность вокруг договоров об избежании двойного налогообложения.