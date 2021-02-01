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Число созданных иностранцами компаний в России упало на треть 

Лера Букина 1 час назад
Число созданных иностранцами компаний в России упало на треть
Фото: ТАСС
Число российских компаний, которые были учреждены иностранцами, сократилось более чем на треть в коронакризисном 2020 году, а с 2018 года — вдвое, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса информационно-аналитических услуг в сфере бизнеса Kartoteka.ru, сделанные на базе ЕГРЮЛ.
В 2018 году зарубежными юридическими и физическими лицами было учреждено 2931 компаний в России, в 2019 году — 2247 компаний (минус 23%), в 2020-м — 1443 компаний (минус 36% к предыдущему году).
Как заявил представитель «Картотеки», показатели не являются исчерпывающими, так как в ЕГРЮЛ может не указываться гражданство иностранного учредителя-физического лица.
Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в 2020 году в России было создано 214,6 тысяч коммерческих организаций. Количество компаний с иностранными учредителями составило лишь 0,7% от общего числа.
Сокращение новых учрежденных иностранцами компаний в 2020 году обусловлено пандемией коронавируса, подчеркивает аудиторско-консалтинговая компания «Финэкспертиза». Также отмечается, что в целом регистрация новых бизнесов в России в прошлом году замедлилась на 24%.
Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в российские нефинансовые компании в 2020 году сократился более чем в 20 раз в сравнении с 2019 годом, до $1,4 млрд (уровень 1990-х годов), говорили в Банке России.
Но эпидемия — не единственный фактор, повлиявший на падение иностранных инвестиций в российские бизнесы. Общие иностранные инвестиции в российские акционерные капиталы в 2020 году сократились на $36 млрд, заявил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, ссылаясь на собственную оценку по данным ЦБ РФ. Он указал на то, что теперь появилась неопределенность вокруг договоров об избежании двойного налогообложения.
Ранее «Рамблер» сообщал, что практически пятая часть действующих бизнесов в России вынуждена была прекратить свою деятельность в 2020 году.
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Компании , Дмитрий Долгин , Центральный банк России , РБК
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