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«Газпром» решил сократить свое присутствие в Дагестане 

Лера Букина 2 часа назад
«Газпром» намерен отказаться от сбыта газа в Дагестане
Фото: РИА Новости
Глава «Газпрома» Алексей Миллер обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с инициативой создать в Дагестане единый оператор, который будет отвечать за реализацию газа и эксплуатацию системы газораспределения. Новая организация может быть создана в форме федерального казенного предприятия (ФКП), пишет «Коммерсант».
Предложение объясняется крупными задолженностями за газ. Отмечается, что на 1 октября 2020 года просроченная задолженность потребителей перед региональными газовыми компаниями составила 14,9 млрд рублей. Что касается резервов по сомнительным долгам, то они составили более 9,4 млрд рублей, сообщается в письме Миллера.
В нем также говорится, что работа компании в регионе осложняется неплатежами за газ, незаконным потреблением, судебными исками по взысканию платы за пользование сетями. Глава «Газпрома» также подчеркнул, что попытки компании наладить процесс газоснабжения «не находят должной поддержки со стороны органов исполнительной власти Дагестана».
Компанией осуществляется сбыт газа через «Газпром межрегионгаз Махачкала», газораспределение — через «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала». Миллер в письме пояснил, что компании принадлежит менее 18% газораспределительных сетей Дагестана.
Он предложил передать новому федеральному казенному предприятию сети, которые принадлежат региону и муниципалитетам. Также рассматривается возможность подарить государству сети в Дагестане, которые позже будут переданы новому предприятию на праве оперативного управления. За собой «Газпром» хочет оставить исключительно оптовые поставки газа в регион.
Ранее «Рамблер» сообщал, что за январь 2021 года «Газпром» осуществил рекордные поставки газа в страны дальнего зарубежья.
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Компании , Алексей Миллер , Михаил Мишустин , Газпром , Газпром Межрегионгаз
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