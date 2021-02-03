«Газпром» намерен отказаться от сбыта газа в Дагестане

Предложение объясняется крупными задолженностями за газ. Отмечается, что на 1 октября 2020 года просроченная задолженность потребителей перед региональными газовыми компаниями составила 14,9 млрд рублей. Что касается резервов по сомнительным долгам, то они составили более 9,4 млрд рублей, сообщается в письме Миллера.

В нем также говорится, что работа компании в регионе осложняется неплатежами за газ, незаконным потреблением, судебными исками по взысканию платы за пользование сетями. Глава «Газпрома» также подчеркнул, что попытки компании наладить процесс газоснабжения «не находят должной поддержки со стороны органов исполнительной власти Дагестана».

Компанией осуществляется сбыт газа через « Газпром межрегионгаз Махачкала», газораспределение — через «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала». Миллер в письме пояснил, что компании принадлежит менее 18% газораспределительных сетей Дагестана.

Он предложил передать новому федеральному казенному предприятию сети, которые принадлежат региону и муниципалитетам. Также рассматривается возможность подарить государству сети в Дагестане, которые позже будут переданы новому предприятию на праве оперативного управления. За собой «Газпром» хочет оставить исключительно оптовые поставки газа в регион.