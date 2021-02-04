Банки зафиксировали рост попыток взыскать долги без приставов 

Во второй половине 2020 года крупные российские банки столкнулись с притоком клиентов, которые пытались самостоятельно взыскать долги, то есть без участия судебных приставов, сообщили РБК участники рынка.

Граждане и компании предъявляют банкам бумажные исполнительные листы, которые выдаются судами и позволяют списывать долги со счетов третьих лиц. Отмечается, что в Сбербанке отметили рост потока подобных документов на 30%, в ВТБ не стали указывать точный размер притока, однако отметили существенный их рост.

Согласно закону, кредитная организация обязана совершить операцию по исполнительному листу, согласие клиента-должника для этого не нужно. Как правило, платеж проходит сразу, однако может быть и задержка, если банк сомневается в подлинности документа. Он имеет право не больше чем на семь дней остановить операцию.

Тинькофф Банке объясняют увеличение предъявляемых исполнительных листов во втором полугодии введением ограничительных мер и «их влиянием на судебное делопроизводство».

В 2020 году число блокировок счетов организаций возросло, а с помощью исполнительных листов такие организации могут пытаться выводить средства с собственных счетов, полагает партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов

В связи с увеличением числа бумажных исполнительных листов появились и жалобы клиентов на затягивание банками операций по их обработке.

Задержка в переводах по исполнительным листам может быть связана с тем, что банки не получают вовремя ответы от регулирующих органов, считает руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы « Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.