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Банки зафиксировали рост попыток взыскать долги без приставов 

Лера Букина 1 час назад
Банки зафиксировали рост попыток взыскать долги без приставов
Фото: Рамблер
Во второй половине 2020 года крупные российские банки столкнулись с притоком клиентов, которые пытались самостоятельно взыскать долги, то есть без участия судебных приставов, сообщили РБК участники рынка.
Граждане и компании предъявляют банкам бумажные исполнительные листы, которые выдаются судами и позволяют списывать долги со счетов третьих лиц. Отмечается, что в Сбербанке отметили рост потока подобных документов на 30%, в ВТБ не стали указывать точный размер притока, однако отметили существенный их рост.
Согласно закону, кредитная организация обязана совершить операцию по исполнительному листу, согласие клиента-должника для этого не нужно. Как правило, платеж проходит сразу, однако может быть и задержка, если банк сомневается в подлинности документа. Он имеет право не больше чем на семь дней остановить операцию.
В Тинькофф Банке объясняют увеличение предъявляемых исполнительных листов во втором полугодии введением ограничительных мер и «их влиянием на судебное делопроизводство».
В 2020 году число блокировок счетов организаций возросло, а с помощью исполнительных листов такие организации могут пытаться выводить средства с собственных счетов, полагает партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов.
В связи с увеличением числа бумажных исполнительных листов появились и жалобы клиентов на затягивание банками операций по их обработке.
Задержка в переводах по исполнительным листам может быть связана с тем, что банки не получают вовремя ответы от регулирующих органов, считает руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам пояснили, когда банк может забрать себе часть вклада. Так, сюрприз может ждать вкладчика, если в его отношении по решению суда открыли исполнительное производство.
Видео дня. Аппарат Мишустина опроверг введение продуктовых карточек
Комментарии 1
Компании , Личный счет , Рустам Курмаев , Владимир Ефремов , Банк ВТБ , Тинькофф банк , Сбербанк России , РБК
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