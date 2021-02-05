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«Большая тройка» выступила против госрегулирования тарифов 

Лера Букина 1 час назад
«Большая тройка» выступила против госрегулирования тарифов
Фото: ТАСС
МТС, «Мегафон» и «ВымпелКом» выступили против предстоящего распространения госрегулирования тарифов на пропуск голосового трафика — услуги, которые операторы оказывают друг другу, когда их абоненты звонят абонентам других сетей, пишет РБК.
В письме на имя заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко операторы мобильной связи назвали неоправданным госрегулирование цен на пропуск голосового трафика. Они уверены, что данная мера приведет к росту цен и ослабит конкуренцию.
Минцифры выступает за распространение госрегулирования тарифов на пропуск голосового трафика для оператора универсальной связи на его взаимодействие с мобильными операторами. В России единственным универсальным оператором является «Ростелеком». Проектом поправок предусмотрено, что если тарифы сотовых компаний будут превышать регулируемые цены для оператора универсальной связи, он будет иметь право требовать возмещение разницы.
В письме «большой тройки» указывается то, что проект изменений «накладывает двойное финансовое обременение на операторов связи». Представители операторов сходятся во мнении, что это противоречит законам «О связи» и «О конкуренции» и просят Дмитрия Чернышенко провести дополнительное обсуждение изменений.
В МТС отметили, что такое положение может означать ценовое регулирование по широкому спектру услуг, что негативным образом скажется на их развитии.
В настоящее время стоимость инициирования вызова для сотовых компаний не регулируется и их тарифы на нее могут достигать 1,8–1,9 руб. за услугу, рассказал РБК советник гендиректора компании «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) и автор существующей системы взаимодействия между операторами Евгений Чечельницкий.

«По нашему мнению, цена на инициирование вызова для всех операторов должна быть такой же, как и на его завершение, — 0,95 руб. По сути, сотовые компании давно превратились в монополистов и пользуются этим статусом», — сказал он.

Чечельницкий также отметил, что во многих других странах межоператорские тарифы регулируют власти.
Ранее «Рамблер» сообщал, что сотовые операторы потеряют миллиарды из-за изменения в новый закон «О связи».
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Компании , Евгений Чечельницкий , Дмитрий Чернышенко , Мегафон , Вымпелком , Правительство РФ , МТС , РБК
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