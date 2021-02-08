Продажи сахара и масла упали более чем на 10%

В январе жители России стали меньше покупать сахарный песок — продажи упали на 12% в сравнении с декабрем, а средний чек сократился на 5,5%, составив 52 рубля. Схожая ситуация и с подсолнечным маслом — продажи упали на 19%, средний чек увеличился на 2,4%, до 107 рубля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалистов крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
В компании «Ашан» заявили, что в целом спрос на подсолнечное масло и сахарный песок является стабильным, хотя в январе 2021 года торговая сеть отметила незначительное сокращение продаж этих товаров в сравнении с декабрем 2020 года.
По мнению экспертов это связано с тем, что граждане запаслись данными продуктами еще в декабре из-за роста цен в стране, и эти запасы еще не закончились.
Напомним, что в начале декабря 2020 года власти активно заговорили о высоком росте цен на базовые продукты. Это, в частности, коснулось таких продуктов, как мука, макароны, сахар, масло. Вопрос стал обсуждаться после того, как президент России Владимир Путин отметил подорожание продуктов питания в стране, после чего ведомствам было поручено создать меры по урегулированию ценовой ситуации.
Стоимость сахара и подсолнечного масла правительство зафиксировало до 1 апреля. Изготовители и розница обязались продавать сахар-песок по 36 и 46 рублей за 1 кг, а подсолнечное масло — за 95 рублей и 110 рублей за 1 л. Также обсуждаются альтернативные меры, которые позволят не «разгонять» стоимость базовых товаров.
Ранее «Рамблер» сообщал, что цены на продукты на мировом рынке рекордно выросли. Условная продовольственная корзина, куда вошли сахар, зерновые, растительное масло, молочная продукция и мясо, выросла в цене на 4,3%.