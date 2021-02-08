Продажи сахара и масла упали более чем на 10%

В январе жители России стали меньше покупать сахарный песок — продажи упали на 12% в сравнении с декабрем, а средний чек сократился на 5,5%, составив 52 рубля. Схожая ситуация и с подсолнечным маслом — продажи упали на 19%, средний чек увеличился на 2,4%, до 107 рубля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалистов крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

компании «Ашан» заявили, что в целом спрос на подсолнечное масло и сахарный песок является стабильным, хотя в январе 2021 года торговая сеть отметила незначительное сокращение продаж этих товаров в сравнении с декабрем 2020 года.

По мнению экспертов это связано с тем, что граждане запаслись данными продуктами еще в декабре из-за роста цен в стране, и эти запасы еще не закончились.

Напомним, что в начале декабря 2020 года власти активно заговорили о высоком росте цен на базовые продукты. Это, в частности, коснулось таких продуктов, как мука, макароны, сахар, масло. Вопрос стал обсуждаться после того, как президент России Владимир Путин отметил подорожание продуктов питания в стране, после чего ведомствам было поручено создать меры по урегулированию ценовой ситуации.

Стоимость сахара и подсолнечного масла правительство зафиксировало до 1 апреля. Изготовители и розница обязались продавать сахар-песок по 36 и 46 рублей за 1 кг, а подсолнечное масло — за 95 рублей и 110 рублей за 1 л. Также обсуждаются альтернативные меры, которые позволят не «разгонять» стоимость базовых товаров.