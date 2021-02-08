С мая «Победа» начнет летать из аэропорта Шереметьево 

Планируется выполнение полетов по девяти внутренним и трем международным направлениям, следует из данных аналитической компании OAG. Так, с 1 мая начнутся полеты в Махачкалу (по два рейса в день) и Пермь (три рейса в день). С 1 июня авиакомпания собирается каждый день летать в Сочи и Екатеринбург, Уфу а также в Стамбул, Анталью и Ригу. С 1 июля добавятся рейсы в Барнаул и Минеральные Воды.

Отмечается, что полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737–800. По данным «Коммерсанта», «Победа» будет летать из двух аэропортов.

Согласно данным стратегии развития группы «Аэрофлот» до 2028 года, «Победе» отведена роль основного драйвера роста — ее пассажиропоток должен увеличиться до 55–65 млн человек, а среднемагистральный флот — до 170 машин.

Важно отметить и то, что «Аэрофлот» передаст «Победе» свои среднемагистральные направления и сфокусируется на транзите между Европой и Азией и на премиальных перевозках.