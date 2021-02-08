Фитнес-клубы в январе показали рост посещаемости

Российская фитнес-индустрия в январе 2021 года продемонстрировала увеличение продаж и посещаемости, однако к докризисным показателям пока не вернулась. Процесс восстановления может продлиться до 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального фитнес-сообщества, в которое входят 1,7 тысяч фитнес-клубов и другие спортивно-оздоровительные организации.

«Фитнес-клубы по всей стране запустили специализированные программы для профилактики, восстановления и реабилитации после COVID-19, разнообразили линейку клубных карт по продолжительности сроков действия, расширили пул услуг в рамках действующих карт и даже провели трансформацию франчайзинговых продуктов для дальнейшего развития бизнеса», — цитирует ТАСС президента Национального фитнес-сообщества Елену Силину

Согласно статистике, увеличение продаж клубных карт в среднем по российскому рынку составило 25,5% в сравнении с октябрем 2020 года — самым неудачным месяцем по данному показателю с момента выхода фитнес-отрасли из режима ограничений. Продажи клубных карт в январе 2021 года ниже на 13,7% в сравнении с январем 2020 года.

Выросли продажи и дополнительных услуг — на 17,3% в сравнении с августом 2020 года. Если сравнивать с январем 2020 года, то нынешний показатель на 13,9% ниже прошлогоднего.

Посещаемость фитнес-клубов также приходит в норму. Если в августе 2020 года падение составляло 38,4%, в декабре 2020 года — 26,8% к аналогичным периодам годом ранее, то в январе 2021 года — лишь на 20% к показателю 2020 года, подчеркнули в пресс-службе.

По словам Силиной, основополагающим фактором для отрасли в 2021 году станет коллаборация фитнеса и медицины.