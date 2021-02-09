Ozon зафиксировал падение спроса на офисные компьютеры 

В связи с удаленным режимом работы из-за пандемии компании отдают предпочтение ноутбукам, нежели офисным компьютерам. Организации стараются обеспечить сотрудников компьютерами, которые можно забрать домой, если режим самоизоляции будет возобновлен, пишет РБК со ссылкой на исследование онлайн-ретейлера Ozon.

«Пандемия изменила привычное понимание рабочих мест — бизнесу выгоднее оформлять сотрудникам мобильные рабочие места, которые легко полностью перенести домой», — заявила руководитель направления «Компьютеры и ноутбуки» Ozon Наталья Селихова.

Тренд к падению продаж офисных машин в этом году будет сохранен, несмотря на то что сотрудники возвращаются на рабочие места.

По данным компании, спрос на офисные компьютеры в 2020 году сократился на 20% в сравнении с 2019 годом. Вместе с этим увеличился спрос на компьютеры для дома: продажи системных блоков выросли на 82%.

Отмечается, что моноблоки, неттопы и мини-ПК чаще других компьютеров покупают юридические лица. Когда началась пандемия, b2b-клиенты стали значительно реже приобретать компьютеры. В декабре 2020 года спрос восстановился, но только на ноутбуки — их продажи год к году среди юрлиц увеличились практически в четыре раза. Так, увеличение продаж ноутбуков на Ozon в 2020 году ускорилось до 77% с 55% в 2019 году.

Также в исследовании сказано, что на неттопы и мини-ПК в 2020 году стали тратить больше средств. Это обусловлено ростом курса американской валюты и дефицитом комплектующих. Средний чек в этой категории вырос на 30%, до 34 тысяч рублей.