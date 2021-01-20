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Ценам на ноутбуки предрекли рост на 6-8% за полгода 

Лера Букина 2 часа назад
Аналитики спрогнозировали подорожание ноутбуков на 6-8% за полгода
Фото: ТАСС
В 2020 году граждане России купили 3,1 млн ноутбуков на сумму около 140 млн рублей, заявили «Известиям» в пресс-службе «М. Видео-Эльдорадо». Отмечается, что данная оценка произведена по всему рынку, а не только по продажам ритейлера.
Говоря о реализации ноутбуков, представитель «М. Видео-Эльдорадо» отметил, что она выросла на 30% в штучном выражении и на 55% в денежном по сравнению с 2019 годом.
Схожая ситуация и у «Связного»: в 2020 году было реализовано 3,4 млн ноутбуков на 156,1 млн рублей по России. Так, ритейлеры на их продаже выручили на 58% больше, чем в 2019 году.
По словам экспертов Price.ru, рост спроса на ноутбуки в 2020 году составил 33%.
Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин считает, что рост спроса вызван ситуацией с пандемией коронавируса, ведь многие перешли на дистанционный режим работы и учебы.
По прогнозам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в первом полугодии 2021 года цена ноутбуков вырастет примерно на 6–8% на фоне повышения себестоимости их производства и продолжающегося дефицита. Он отметил, что в прошлом году стоимость ноутбуков уже выросла примерно на 33%.
Руководитель направления «Ноутбуки и ПК» компании «Марвел-Дистрибуция» Андрей Латышев дает более высокую оценку: в 2020 году лэптопы подорожали на 50%. Он считает, что положение будет напряженным и в первой половине 2021 года.
Среди причин роста цен эксперты называют падение рубля, дефицит компонентов для устройств и рост спроса на конечную продукцию.
По словам директора по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в России Ирины Кукиной, если ситуация с коронавирусом будет развиваться положительным образом, то стоимость ноутбуков может упасть, но не раньше лета 2021 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2021 году сотовая связь может подорожать на 15-16%. Такую оценку дали в агентстве Content-Review.
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Личный счет , Эльдар Муртазин , Андрей Латышев , газета "Известия"
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