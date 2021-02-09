У бизнеса возникли проблемы с ввозом иностранных специалистов

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Компании снова столкнулись со сложностями в связи с задержкой оформления документов на ввоз иностранных специалистов в Россию. Об этом РБК рассказали представители организаций из различных секторов и профилей.

Под удар попали в основном те компании, которые имеют заводы в России и которым нужно постоянно модернизировать свои производственные линии, говорит представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов

Подтвердил наличие проблемы и директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев

Отмечается, что в основном трудности с оформлением испытывают российские компании, использующие импортное оборудование, рассказал собеседник РБК в крупной промышленной компании.

В начале пандемии был ограничен въезд иностранцев в Россию, позже требования смягчились. Теперь компании должны направлять списки иностранных сотрудников для въезда в профильный орган.

Из-за пандемии время оформления документов для въезда иностранных работников в Россию в целях технического обслуживания иностранного оборудования увеличилось в два-три раза, подчеркивает руководитель VISTA Immigration Тимур Беслангуров. Он отмечает, что срок оформления документов для граждан стран, с которыми авиасообщение еще не возобновлено, проблематично прогнозировать. Перед оформлением приглашений и виз нужно получить индивидуальное разрешение на въезд для каждого специалиста от ФСБ , добавил Беслангуров. В ряде случаев документы могут рассматривать по 1-1,5 месяца.

С января 2021 года дополнительным распоряжением правительства «предусмотрен механизм въезда иностранных граждан на территорию России путем подачи заявок федеральными органами исполнительной власти через Единый портал государственных и муниципальных услуг», говорит представитель аппарата правительства.