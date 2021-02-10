«Газпром» повысил прогноз по экспортной цене газа на 2021 год

«Газпром» пересмотрел прогноз средней экспортной цены поставок газа в 2021 году, пишет «Коммерсант».

Ожидается, что средняя экспортная стоимость поставок газа «Газпромом» в 2021 году превысит $200 за 1 тысячу кубометров, заявил глава финансового департамента компании Александр Иванников . Ранее подразумевалась цена в размере 170 долларов. Такие положительные ожидания обусловлены рекордными поставками в январе в страны дальнего зарубежья в размере 19,4 миллиарда кубометров. Этот показатель больше на 45% прошлогоднего и на 18% больше, чем в среднем за последние пять лет.

В связи с тем, что большинство долгосрочных контрактов «Газпрома» привязаны к спотовым ценам в Европе, увеличение цен в январе на фоне аномальных холодов в перспективе поможет «Газпрому» нарастить среднюю цену по портфелю. Отмечается и то, что у «Газпрома» не было цели в этот период времени нарастить объем поставок в Европу через украинский маршрут, несмотря на подорожание газа.

В 2020 году экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в связи с падением спроса на фоне пандемии сократился примерно на 10% год к году, до 179,3 млрд кубометров газа. Также стоит отметить, что в определенные месяцы «Газпром» поставлял газ себе в убыток по стоимости ниже $100 за 1 тысячу кубометров.

Согласно оценке Марии Беловой из Vygon Consulting, выручка компании по итогам года увеличится в 1,7 раза, если расчеты «Газпрома» корректны. Однако аналитик Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов прогнозирует падение цены и объема поставок после возвращения СПГ в Европу. Но он допускает, что позитивный прогноз компании сбудется.