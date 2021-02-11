ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба России признала экономически необоснованным повышение тарифов оператором Tele2 и возбудила дело в отношении компании.
По данным ФАС, оператор с 1 января 2021 года повысил стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн абонентов в среднем на 13%, обосновывая повышение ростом своих затрат, передает ТАСС.
«Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей. Ведомство возбудило дело в отношении ООО «Т2 Мобайл» о нарушении антимонопольного законодательства», — отметили в ФАС.
Предыдущее повышение Tele2 тарифов с 12 мая 2020 года ФАС также признала экономически необоснованным и выдала компании предписание привести тарифы к уровню, действовавшему до совершения правонарушения. Это предписание антимонопольного органа оператор связи до сих пор не исполнил и оспаривает его в судебном порядке.