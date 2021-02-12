Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.00
87.53
Индексы и котировки Brent
60.46
+0.08 Золото
1816.44
–0.04 РТС
1461.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.02
1.2108
+0.0051
01.02
1.2057
09.02
29.01

Глава Wildberries купила банк «Стандарт-кредит» 

Лера Букина 51 минуту назад
Глава Wildberries купила банк «Стандарт-кредит»
Фото: ТАСС
Татьяна Бакальчук, являющаяся основным владельцем и гендиректором крупнейшего в России онлайн-ритейлера Wildberries, купила 100% банка «Стандарт-кредит», пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».
По итогам 2020 года банк «Стандарт-кредит» занимает 348-е место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». Что касается собственного капитала кредитной организации, то он составляет 302,09 млн рублей. Чистый убыток достигает 21,79 млн рублей.
Wildberries открыл доставку заказов в постаматы
В системе «СПАРК» смена собственников банка отразилась 11 февраля. Ранее владельцами «Стандарт-кредита» были Александр Синельников (31,9%) и Александр Бадимов (27%).
Ранее «Рамблер» сообщал, что Wildberries отчитался о выручке в размере 437,2 рублей по итогам 2020 года.
Видео дня. На Госуслугах появился сервис по поиску долгов
Компании , Александр Синельников , Татьяна Бакальчук , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение