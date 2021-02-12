Глава Wildberries купила банк «Стандарт-кредит» 

Татьяна Бакальчук , являющаяся основным владельцем и гендиректором крупнейшего в России онлайн-ритейлера Wildberries, купила 100% банка «Стандарт-кредит», пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

По итогам 2020 года банк «Стандарт-кредит» занимает 348-е место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». Что касается собственного капитала кредитной организации, то он составляет 302,09 млн рублей. Чистый убыток достигает 21,79 млн рублей.

В системе «СПАРК» смена собственников банка отразилась 11 февраля. Ранее владельцами «Стандарт-кредита» были Александр Синельников (31,9%) и Александр Бадимов (27%).