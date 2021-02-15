Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
75.80
91.79
Индексы и котировки Brent
63.36
–0.25 Золото
1818.38
–0.02 РТС
1461.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.2135
+0.0102
03.02
1.2033
11.02
02.02

Правительство подготовило новый пакет поддержки бизнеса 

Лера Букина 38 минут назад
Правительство подготовило новый пакет поддержки бизнеса
Фото: РИА Новости
Кабмин РФ подготовил новый пакет поддержки бизнеса, направленный прежде всего на сохранение занятости, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Эксперты оценили пакет помощи в 150–200 млрд рублей.
Речь идет о пяти видах поддержки, в частности перезапуске программы кредитования для малого, среднего и крупного бизнеса «ФОТ 0».
Это касается и дополнительного снижения стоимости льготных кредитов для МСП за счет субсидий банкам — на 2–3 п.п.
Ожидается и списание долгов по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей из списка пострадавших от пандемии за март и I квартал 2020 года. Это касается компаний, которые получили дополнительные налоговые каникулы на три месяца.
Поддержка также подразумевает фиксацию кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года — для расчета налогов на имущество.
Стоит упомянуть и о переходном налоговом режиме для организаций, которые утратили возможность пользоваться специальными условиями. Это касается предприятий, которые «переросли» упрощенную и патентную систему, но переквалификация на общие правила для них остается болезненной.
Ранее «Рамблер» сообщал, что планов по экстренному оказанию помощи российскому бизнесу у Кремля в конце прошлого года не было.
Видео дня. Минстрой создаст единый реестр граждан, нуждающихся в жилье
Комментарии
Компании , Андрей Белоусов , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение