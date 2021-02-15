Правительство подготовило новый пакет поддержки бизнеса 

Кабмин РФ подготовил новый пакет поддержки бизнеса, направленный прежде всего на сохранение занятости, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова . Эксперты оценили пакет помощи в 150–200 млрд рублей.

Речь идет о пяти видах поддержки, в частности перезапуске программы кредитования для малого, среднего и крупного бизнеса «ФОТ 0».

Это касается и дополнительного снижения стоимости льготных кредитов для МСП за счет субсидий банкам — на 2–3 п.п.

Ожидается и списание долгов по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей из списка пострадавших от пандемии за март и I квартал 2020 года. Это касается компаний, которые получили дополнительные налоговые каникулы на три месяца.

Поддержка также подразумевает фиксацию кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года — для расчета налогов на имущество.

Стоит упомянуть и о переходном налоговом режиме для организаций, которые утратили возможность пользоваться специальными условиями. Это касается предприятий, которые «переросли» упрощенную и патентную систему, но переквалификация на общие правила для них остается болезненной.