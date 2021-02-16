Сотовые операторы поборются с банками за цифровые рубли

«Мегафона». Сотовые операторы заинтересованы во внедрении кошельков для цифровых рублей на Smart-устройствах и в создании дополнительных сервисов для третьей формы нацвалюты, заявили «Известиям» представители «Билайна»

Благодаря привязке кошелька к абонентскому номеру появится возможность более гибкого управления цифровым рублем, заявил представитель «Мегафона». Будут доступны такие опции, как хранение средств и их перевод с помощью смартфона, говорит он. Также этими деньгами можно будет расплачиваться.

В компании также отметили, что в роли идентификатора для привязки цифровой валюты к кошельку могут выступать уже существующие сервисы сотовых операторов, в частности «Мобильный ID». Что касается обеспечения безопасности, то в данном случае возможна запись криптоключей пользователя на SIM-карту, добавили там.

Сергей Щербинин. Операторы связи для развития платежной инфраструктуры в России должны предоставлять повсеместный, надежный, удобный и недорогой доступ в Сеть для всех пользователей и устройств, говорит директор по развитию информационных технологий УБРиР

Перед привязкой цифрового кошелька к номеру телефона нужна гарантия того, что его использует именно тот человек, на которого он зарегистрирован, уверен глава «Элекснет» (входит в группу МКБ) Игорь Антонов

Хранение цифровых рублей в телефонах станет удобным вариантом для пользователей, отметили в крупных банках. Однако проведение расчетов безопаснее оставить за кредитными организациями.

В случае если Банк России позволит коммерческим игрокам открывать и управлять кошельками, то сотовые операторы станут настоящими конкурентами банков, считает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея.