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Цифровые рубли предложили хранить на смартфонах 

Лера Букина 1 час назад
Сотовые операторы поборются с банками за цифровые рубли
Фото: РИА Новости
Сотовые операторы заинтересованы во внедрении кошельков для цифровых рублей на Smart-устройствах и в создании дополнительных сервисов для третьей формы нацвалюты, заявили «Известиям» представители «Билайна» и «Мегафона».
Благодаря привязке кошелька к абонентскому номеру появится возможность более гибкого управления цифровым рублем, заявил представитель «Мегафона». Будут доступны такие опции, как хранение средств и их перевод с помощью смартфона, говорит он. Также этими деньгами можно будет расплачиваться.
В компании также отметили, что в роли идентификатора для привязки цифровой валюты к кошельку могут выступать уже существующие сервисы сотовых операторов, в частности «Мобильный ID». Что касается обеспечения безопасности, то в данном случае возможна запись криптоключей пользователя на SIM-карту, добавили там.
Операторы связи для развития платежной инфраструктуры в России должны предоставлять повсеместный, надежный, удобный и недорогой доступ в Сеть для всех пользователей и устройств, говорит директор по развитию информационных технологий УБРиР Сергей Щербинин.
Перед привязкой цифрового кошелька к номеру телефона нужна гарантия того, что его использует именно тот человек, на которого он зарегистрирован, уверен глава «Элекснет» (входит в группу МКБ) Игорь Антонов.
Хранение цифровых рублей в телефонах станет удобным вариантом для пользователей, отметили в крупных банках. Однако проведение расчетов безопаснее оставить за кредитными организациями.
В случае если Банк России позволит коммерческим игрокам открывать и управлять кошельками, то сотовые операторы станут настоящими конкурентами банков, считает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея.
Ранее «Рабмлер» сообщал, что для внедрения цифрового рубля потребуются изменения в законодательстве, так как нужно ввести понятие новой формы денежного обращения наравне с другими его типами — наличной и безналичной национальной валютой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Видео дня. Мишустин поручил к апрелю собрать реальные данные о зарплатах бюджетников
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Компании , Анатолий Аксаков , Сергей Щербинин , Игорь Антонов , Мегафон , Уральский банк реконструкции и развития , Госдума , Вымпелком , Центральный банк России , газета "Известия"
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