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Введение цифрового рубля потребует редакции четырех законов 

Лера Букина 1 час назад
Для того чтобы внедрить цифровой рубль, потребуются изменения в законодательстве, так как нужно ввести понятие новой формы денежного обращения наравне с другими его типами — наличной и безналичной национальной валютой, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Коррекции могут потребовать законы «О Центральном банке», «О банках», «О национальной платежной системе», «О цифровых финансовых активах», а также Гражданский кодекс (ГК), рассказали опрошенные «Известиями» юристы.
В Банке России планируют до начала апреля подвести итоги обсуждения консультационного доклада о цифровом рубле с участниками рынка. Затем ожидается создание концепции и тестирование прототипа новой формы валюты.
В консультационном докладе Центробанка отмечается, что коррекции потребует Гражданский кодекс (ГК) и закон «О Центральном банке».
Минфин назвал главные плюсы и минусы цифрового рубля
Законодательным органам следует сделать так, чтобы доступным для внедрения и запуска в полноценный оборот был только цифровой рубль, отмечает ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. В настоящее время введение на территории России других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются.
В настоящее время цифровой рубль нельзя отнести ни к безналичной форме валюты, ни к наличной. По этой причине законодателю будет необходимо либо дополнять данные статьи, либо вводить легальные дефиниции, заявила руководитель практики Pro Bono адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Татьяна Микони.
Цифровой рубль должен обмениваться на другие валюты, например, на цифровой юань, считает советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян. По ее словам, цифровому рублю необходима полноценная интеграция с криптовалютами. Следовательно, нужно будет изменить закон «О цифровых финансовых активах», предусмотрев в нем незапретительное регулирование обращения цифровых валют, включая новую форму рубля, пояснила Авакян.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков допустил, что может понадобиться корректировать ст. 75 Конституции, в которой прописано, что денежной единицей Российской Федерации является рубль, и речи о цифровом рубле там нет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 47% россиян готовы пользоваться цифровым рублем наряду с другими платежными средствами. Это следует из исследования общественного мнения банка «Открытие».
Комментарии 2
Экономика , Видео , Анатолий Аксаков , Алексей Войлуков , Павел Уткин , Госдума , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Минфин , Центральный банк России , газета "Известия"
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