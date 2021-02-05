Введение цифрового рубля потребует редакции четырех законов 

Для того чтобы внедрить цифровой рубль, потребуются изменения в законодательстве, так как нужно ввести понятие новой формы денежного обращения наравне с другими его типами — наличной и безналичной национальной валютой, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков

Коррекции могут потребовать законы «О Центральном банке», «О банках», «О национальной платежной системе», «О цифровых финансовых активах», а также Гражданский кодекс (ГК), рассказали опрошенные «Известиями» юристы.

Банке России планируют до начала апреля подвести итоги обсуждения консультационного доклада о цифровом рубле с участниками рынка. Затем ожидается создание концепции и тестирование прототипа новой формы валюты.

В консультационном докладе Центробанка отмечается, что коррекции потребует Гражданский кодекс (ГК) и закон «О Центральном банке».

Законодательным органам следует сделать так, чтобы доступным для внедрения и запуска в полноценный оборот был только цифровой рубль, отмечает ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин . В настоящее время введение на территории России других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются.

В настоящее время цифровой рубль нельзя отнести ни к безналичной форме валюты, ни к наличной. По этой причине законодателю будет необходимо либо дополнять данные статьи, либо вводить легальные дефиниции, заявила руководитель практики Pro Bono адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Татьяна Микони.

Цифровой рубль должен обмениваться на другие валюты, например, на цифровой юань, считает советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян. По ее словам, цифровому рублю необходима полноценная интеграция с криптовалютами. Следовательно, нужно будет изменить закон «О цифровых финансовых активах», предусмотрев в нем незапретительное регулирование обращения цифровых валют, включая новую форму рубля, пояснила Авакян.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков допустил, что может понадобиться корректировать ст. 75 Конституции, в которой прописано, что денежной единицей Российской Федерации является рубль, и речи о цифровом рубле там нет.