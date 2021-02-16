Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.10
89.49
Индексы и котировки Brent
63.24
–0.39 Золото
1821.75
+0.06 РТС
1496.40
+2.35
Динамика валют
EUR / USD
16.02
1.2137
+0.0103
03.02
1.2033
12.02
03.02

Российские компании урезали корпоративные льготы для сотрудников 

Лера Букина 1 час назад
Российские компании урезали корпоративные льготы для сотрудников
Фото: ТАСС
Работодатели в России в последние годы стали урезать компенсационные пакеты для своих работников, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
Так, доля организаций, оплачивающих своим сотрудникам мобильную связь с 2018 года сократилась с 42 до 33%. Лишь 14% работодателей оплачивают для персонала полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) — в 2018 году таких было 20%.
Корпоративные мероприятия для работников проводят 43% компаний в сравнении с 53% тремя годами ранее. Уменьшилось также количество организаций, предоставляющих сотрудникам бесплатное питание, — с 18 до 13%. А также уменьшилось число тех, кто дает возможность со скидкой купить товары и услуги компании — с 37 до 29%.
Сократилось число тех, кто оплачивает работникам занятия спортом и предоставляет несколько дополнительных дней отпуска.
Отмечается, что количество организаций, не предлагающих своим работникам никаких льгот, увеличилось с 9 до 11%.
Несмотря на трудные макроэкономические условия, предложения по зарплатам в номинальном выражении в 2020 году увеличивались в отличие от предыдущих кризисов, в частности 2008 и 2014 годов, подчеркивает руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Показательно сокращение числа компаний, которые предлагают работникам оплату полисов ДМС.
За счет отказа от этой льготы руководство могло удерживать уровень заработных плат, пояснила Голованова.
Уменьшение корпоративных пакетов обусловлено стремлением организаций, которые в 2020 году столкнулись с уменьшением выручки на фоне пандемии, сократить издержки, полагает управляющий директор группы корпоративных рейтингов НКР Дмитрий Орехов. Он также назвал еще один возможный фактор — отказ от корпоративных программ самих поставщиков услуг.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 44% российских компаний прогнозируют рост цен на свои продукты и услуги в рамках 8-10% в 2021 году.
Видео дня. Мишустин поручил к апрелю собрать реальные данные о зарплатах бюджетников
Комментарии 1
Компании , Дмитрий Орехов , Наталья Голованова , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение