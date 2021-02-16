Российские компании урезали корпоративные льготы для сотрудников 

Работодатели в России в последние годы стали урезать компенсационные пакеты для своих работников, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Так, доля организаций, оплачивающих своим сотрудникам мобильную связь с 2018 года сократилась с 42 до 33%. Лишь 14% работодателей оплачивают для персонала полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) — в 2018 году таких было 20%.

Корпоративные мероприятия для работников проводят 43% компаний в сравнении с 53% тремя годами ранее. Уменьшилось также количество организаций, предоставляющих сотрудникам бесплатное питание, — с 18 до 13%. А также уменьшилось число тех, кто дает возможность со скидкой купить товары и услуги компании — с 37 до 29%.

Сократилось число тех, кто оплачивает работникам занятия спортом и предоставляет несколько дополнительных дней отпуска.

Отмечается, что количество организаций, не предлагающих своим работникам никаких льгот, увеличилось с 9 до 11%.

Несмотря на трудные макроэкономические условия, предложения по зарплатам в номинальном выражении в 2020 году увеличивались в отличие от предыдущих кризисов, в частности 2008 и 2014 годов, подчеркивает руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова

Показательно сокращение числа компаний, которые предлагают работникам оплату полисов ДМС.

За счет отказа от этой льготы руководство могло удерживать уровень заработных плат, пояснила Голованова.

Уменьшение корпоративных пакетов обусловлено стремлением организаций, которые в 2020 году столкнулись с уменьшением выручки на фоне пандемии, сократить издержки, полагает управляющий директор группы корпоративных рейтингов НКР Дмитрий Орехов . Он также назвал еще один возможный фактор — отказ от корпоративных программ самих поставщиков услуг.